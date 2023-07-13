500 yıl önce kaybolan gemi ortaya çıktı! İçinden çıkanlar müthiş

Güney Afrika kıyılarında, çölde yapılan elmas operasyonlarında 500 yıl önce kaybolan bir gemi ortaya çıktı. Bilim insanlarını heyecanlandıran bu gelişme sonrası bölgeye çok sayıda yetkili sevk edildi. Gemi incelendiğinde ise içinden çıkanlar ikinci kez heyecana neden oldu. Yapılan incelemelerde 1500'lü yıllarda kaybolan gemiden çıkanlar bilim insanlarını oldukça şaşırttı. İçinde 'yok yok' dedirten bu geminin mürettebatının ise boğulduğu düşünüldüğü gibi Afrika'nın Batı kıyılarında şimdiye kadar tespit edildiği bilinen en eski ve en değerli gemi enkazı olduğu söyleniyor. İşte geminin içinden çıkanlar ve detaylar...