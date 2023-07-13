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Dünya
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500 yıl önce kaybolan gemi ortaya çıktı! İçinden çıkanlar müthiş

2023-07-13 16:11:02
500 yıl önce kaybolan gemi ortaya çıktı! İçinden çıkanlar müthiş

Güney Afrika kıyılarında, çölde yapılan elmas operasyonlarında 500 yıl önce kaybolan bir gemi ortaya çıktı. Bilim insanlarını heyecanlandıran bu gelişme sonrası bölgeye çok sayıda yetkili sevk edildi. Gemi incelendiğinde ise içinden çıkanlar ikinci kez heyecana neden oldu. Yapılan incelemelerde 1500'lü yıllarda kaybolan gemiden çıkanlar bilim insanlarını oldukça şaşırttı. İçinde 'yok yok' dedirten bu geminin mürettebatının ise boğulduğu düşünüldüğü gibi Afrika'nın Batı kıyılarında şimdiye kadar tespit edildiği bilinen en eski ve en değerli gemi enkazı olduğu söyleniyor. İşte geminin içinden çıkanlar ve detaylar...

#1
Foto - 500 yıl önce kaybolan gemi ortaya çıktı! İçinden çıkanlar müthiş

Beş yüz yıl önce ortadan kaybolan gemi, Güneybatı Afrika'da bir çölde bulununca bilim insanları oldukça heyecanlandı. Hatta öyle ki bulunan gemi, son yılların en heyecan verici arkeolojik buluntularından biri oldu.

#2
Foto - 500 yıl önce kaybolan gemi ortaya çıktı! İçinden çıkanlar müthiş

Bir Portekiz gemisi, 7 Mart 1533 tarihinde Portekiz'in Lizbon kentinden yola çıktı. Gemi, 2008 yılında Namibya çölünde elmas madenciliği operasyonları sırasında kalıntıları bulunana kadar izine dahi rastlanmadı.

#3
Foto - 500 yıl önce kaybolan gemi ortaya çıktı! İçinden çıkanlar müthiş

Şiddetli bir fırtınada batmadan önce, hazinelerle yüklü bir şekilde Hindistan'a gidiyordu. Bom Jesus adlı geminin gövdesinin Namibya açıklarındaki fırtınada bir kayaya çarptığı ve eğilerek geminin alabora olduğu tahmin ediliyor.

#4
Foto - 500 yıl önce kaybolan gemi ortaya çıktı! İçinden çıkanlar müthiş

Geminin kıyıya çok yakın bir yerde battığı tespit edildi. Kıyı şeridi suları çekilirken, Bom Jesus adlı gemi çölde yeniden ortaya çıktı. Geminin bulunduğu durum, enkaza neden olan fırtınanın çok şiddetli olduğunu gösteriyor. Ancak birkaç dağınık kemik parçasının haricinde bölgede insan kalıntıları bulunmaması, mürettebatın ve varsa yolcuların çoğunun enkazdan sağ çıktığına veya sularda boğulduğuna işaret ediyor.

#5
Foto - 500 yıl önce kaybolan gemi ortaya çıktı! İçinden çıkanlar müthiş

Güney Afrika Deniz Arkeolojik Araştırmaları Enstitüsü'nün baş arkeoloğu Dr. Noli, son zamanlarda kıyı şeridinin fırtınalarla ünlü olduğunu, bu nedenle bir gemi enkazı bulmanın pek de şaşırtıcı olmadığını söyledi.

#6
Foto - 500 yıl önce kaybolan gemi ortaya çıktı! İçinden çıkanlar müthiş

HAZİNE BULUNDU - Greek Reporter'ın haberine göre, kazanın başlamasından bir hafta sonra 1533'te kaybolan bir Portekiz gemisinden geldiğini gösteren altınla dolu bir hazine sandığı bulundu. Dr. Noli Avustralya Haber Com'a verdiği demeçte, "Bu, geminin altın yüklü olması kavramına yeni bir anlam katıyor" dedi.

#7
Foto - 500 yıl önce kaybolan gemi ortaya çıktı! İçinden çıkanlar müthiş

Daha sonraki buluntularda bronz kaseler ve kanon olduğu tespit edilen uzun metal direkler ortaya çıkarıldı. Dr Noli'nin ekibi ayrıca en az 500 yaşında olduğunu tahmin ettiği bir tüfek buldu ve metal parçaları kuma gömülü bir gemi enkazını ortaya çıkardı. Ayrıca pusulalar, kılıçlar, astrolojik aletler, kanonlar ve hatta bir zaman kapsülü bulundu.

#8
Foto - 500 yıl önce kaybolan gemi ortaya çıktı! İçinden çıkanlar müthiş

Bugün, Bom Jesus, Sahra Altı Afrika'nın Batı kıyılarında şimdiye kadar tespit edildiği bilinen en eski ve en değerli gemi enkazıdır.

#9
Foto - 500 yıl önce kaybolan gemi ortaya çıktı! İçinden çıkanlar müthiş

Kaynak: Greek Reporter

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