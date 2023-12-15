2023-12-15 15:40:51 500 milyon insan ekmek yerine ayıla bayıla bunu yiyor! Türkiye'de değer görmüyor ama bir tek ölüme çaresi yok
Hastalıklara karşı vücudunuzu korumak ve direnç kazanmak için tükettiğiniz besinlere dikkat etmeniz gerekir. Manyok sebzesi de vücuda şifa depolayan besinler biri. Manyok sebzesi dünyada sıklıkla tüketiliyor. Görüntüsüyle patatesi andıran bu sebze, karbonhidrat desteği sağlıyor. Bu özelliği ile de pek çok ülke de ekmek yerine tüketiliyor. Manyok bitkisinin vücuda sayısız faydası bulunuyor. Manyok bitkisini yiyen doktor yüzü görmüyor.