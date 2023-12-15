500 milyon insan ekmek yerine ayıla bayıla bunu yiyor! Türkiye'de değer görmüyor ama bir tek ölüme çaresi yok

Manyok bitkisini dünyada 500 milyon insan sık sık tüketiyor. Tam bir şifa kaynağı olan bu bitki vücutta hastalık bırakmıyor. Manyok bitkisi görüntüsüyle tıpkı bir patatese benziyor. Bu görüntüsü ile bazı ülkelerde patates yerine tüketiliyor. İçerisindeki bol miktarda bulunan karbonhidrat ile de ekmek yerine de tüketilebiliyor.