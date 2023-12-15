  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

Hatice Kolçak'ın son altın tahmini infiale neden olacak! Öyle bir rakam söyledi ki, duyan Kapalıçarşı'ya koşacak

Almanya'nın en büyük otomotiv firması Türkiye'yi tercih etmişti! Türkiye'de üretilecek Alman panzerinden ilk görüntüler geldi! Vay vay vay

Doğal gaz sayaçları tek tek sökülecek! “Son 17 gün” diyerek uyardılar! Bunu yapmayanlar kallavi ceza ödeyecek

Dövize yatırım yapanlara çok kötü haber! Merkez Bankası Başkanı, tüm Türkiye’ye ilan etti! İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu

Galatasaraylı taraftarlardan bomba “Icardi” çıkışı: Kimsenin beklemediği oldu! Yer yerinden oynayacak…

Saadet Partili Hasan Bitmez 'doğum gününde' son yolculuğuna uğurlandı

20 TL’ye bit pazarından ceket aldı! Cebinden çıkan bu not, hayatının şokunu yaşattı

Kimsenin beklemediği oldu! O otomotiv devi sessiz sedasız iflas bayrağını çekti! Duyan “Ama nasıl olur” diyor

Poşet çayı mikroskopla inceledi, içinden bakın neler çıktı! Şok olacaksınız! Mideniz kaldıracaksa tıklayıp görün

Gündem
13
500 milyon insan ekmek yerine ayıla bayıla bunu yiyor! Türkiye'de değer görmüyor ama bir tek ölüme çaresi yok

2023-12-15 15:40:51
500 milyon insan ekmek yerine ayıla bayıla bunu yiyor! Türkiye'de değer görmüyor ama bir tek ölüme çaresi yok

Hastalıklara karşı vücudunuzu korumak ve direnç kazanmak için tükettiğiniz besinlere dikkat etmeniz gerekir. Manyok sebzesi de vücuda şifa depolayan besinler biri. Manyok sebzesi dünyada sıklıkla tüketiliyor. Görüntüsüyle patatesi andıran bu sebze, karbonhidrat desteği sağlıyor. Bu özelliği ile de pek çok ülke de ekmek yerine tüketiliyor. Manyok bitkisinin vücuda sayısız faydası bulunuyor. Manyok bitkisini yiyen doktor yüzü görmüyor.

#1
Foto - 500 milyon insan ekmek yerine ayıla bayıla bunu yiyor! Türkiye'de değer görmüyor ama bir tek ölüme çaresi yok

Manyok bitkisini dünyada 500 milyon insan sık sık tüketiyor. Tam bir şifa kaynağı olan bu bitki vücutta hastalık bırakmıyor. Manyok bitkisi görüntüsüyle tıpkı bir patatese benziyor. Bu görüntüsü ile bazı ülkelerde patates yerine tüketiliyor. İçerisindeki bol miktarda bulunan karbonhidrat ile de ekmek yerine de tüketilebiliyor.

#2
Foto - 500 milyon insan ekmek yerine ayıla bayıla bunu yiyor! Türkiye'de değer görmüyor ama bir tek ölüme çaresi yok

Daha çok Güney Amerika'da yetişen manyok bitkisi, lezzetli bir kök sebzedir. Acı ve tatlı olmak üzere ikiye ayrılan manyokun, dünyada yarım milyar insanın temel besin kaynağı olduğu biliniyor. Görüntüsü ve tadı nedeniyle patatese benzetilen manyok, kaynatılmasının ve kızartılmasının yanında zaman zaman una dönüştürülüp tüketilebiliyor.

#3
Foto - 500 milyon insan ekmek yerine ayıla bayıla bunu yiyor! Türkiye'de değer görmüyor ama bir tek ölüme çaresi yok

Manyokun içinde bulunan C vitamini ve manganez, serbest radikallerin normal hücreler üzerinde zarar verici etkiye neden olmasıyla oluşan oksidatif strese karşı koruyucu bir rol oynuyor.

#4
Foto - 500 milyon insan ekmek yerine ayıla bayıla bunu yiyor! Türkiye'de değer görmüyor ama bir tek ölüme çaresi yok

Cilt bakımında da kullanılan manyok kökü, bal ya da zeytinyağı ile karıştırıldığında ölü derileri soyuyor ve cilde aydınlık veriyor.

#5
Foto - 500 milyon insan ekmek yerine ayıla bayıla bunu yiyor! Türkiye'de değer görmüyor ama bir tek ölüme çaresi yok

Yaşlanma karşıtı olan manyok, kolajen yüklü olmasının yanı sıra cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı da korur.

#6
Foto - 500 milyon insan ekmek yerine ayıla bayıla bunu yiyor! Türkiye'de değer görmüyor ama bir tek ölüme çaresi yok

Kan şekerini yükselten glisemik indeks, yorgunluğa ve diyabete neden olabiliyor. Aşırı nişasta kullanımı da kan şekeri üzerinde olumsuz etkiye neden olan faktörler arasında yer alıyor.

#7
Foto - 500 milyon insan ekmek yerine ayıla bayıla bunu yiyor! Türkiye'de değer görmüyor ama bir tek ölüme çaresi yok

Manyokun içerisinde bulunan nişasta oranı, diğer nişastalı sebzelere nazaran daha düşüktür. Haşlanmış patatesteki glisemik indeks oranı 78'dir ve bu da vücut sağlığı için yüksek bir oran demektir. Genellikle iyi karbonhidrat sınıfında olan manyok, diğer karbonhidratlı ürünlere göre daha sağlıklı sayılır.

#8
Foto - 500 milyon insan ekmek yerine ayıla bayıla bunu yiyor! Türkiye'de değer görmüyor ama bir tek ölüme çaresi yok

Ancak yine diyabetiniz varsa ve zaten yeterli karbonhidratı aldığınızı düşünüyorsanız, manyok tüketirken dikkat etmekte fayda var. Manyokun içerisindeki manganez, el ve ayak parmaklarında oluşan ağrıların azalmasına yardımcı olur.

#9
Foto - 500 milyon insan ekmek yerine ayıla bayıla bunu yiyor! Türkiye'de değer görmüyor ama bir tek ölüme çaresi yok

Amerikan Epidemiyoloji Dergisi’nde yayınlanan bir makalede, eklemlerde kızarıklık ve şişlik şeklinde kendisini gösteren artrit hastalığı için manganezin doğal bir ilaç olduğu açıklandı.

#10
Foto - 500 milyon insan ekmek yerine ayıla bayıla bunu yiyor! Türkiye'de değer görmüyor ama bir tek ölüme çaresi yok

Manyokun içinde bulunan C vitamini vücudu mikroplara ve enfeksiyonlara karşı korur. Nutrition & Metabolism dergisi, düzenli C vitamini alımının soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarına iyi geldiğini duyurdu. Besin değerleriyle de sağlıklı bir diyet sunan manyok, bir günlük C vitamini, manganez ve lif içeriğini karşılıyor.

#11
Foto - 500 milyon insan ekmek yerine ayıla bayıla bunu yiyor! Türkiye'de değer görmüyor ama bir tek ölüme çaresi yok

Healthline yazarları, manyok bitkisinin kilo verme sürecinde de etkili olabileceğini savunuyor. Manyok kökünü tüketirken, aşırıya kaçmamakta fayda var. Manyokun kökleri bilinçsizce tüketildiğinde mide ağrısı, yanma, baş ağrısı gibi sonuçlar doğurabiliyor.

#12
Foto - 500 milyon insan ekmek yerine ayıla bayıla bunu yiyor! Türkiye'de değer görmüyor ama bir tek ölüme çaresi yok

Manyok yenmeden önce kesinlikle soyulmalı ve pişmiş şekilde tüketilmeli. Pişirmeden önce 48 ila 60 saat bekletmesi de manyokun içeriğinde toksisiteyi azaltacaktır.

Polat çifti paravanmış! Arkalarından kumar baronları çıktı!
Gündem

Polat çifti paravanmış! Arkalarından kumar baronları çıktı!

Dilan Polat ve Engin Polat kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanmıştı. Polatlar soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya yeni b..
MASAK uyardı: Cep telefonlarınıza gelen bu SMS’lere dikkat edin!
Teknoloji

MASAK uyardı: Cep telefonlarınıza gelen bu SMS’lere dikkat edin!

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), cep telefonlarına gönderilen "dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtla..
Saadet-Gelecek grubu düştü
Gündem

Saadet-Gelecek grubu düştü

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesiyle Meclis'te 20 milletvekiliyle temsil edilen Saadet-Gelecek grubu d..
İlgezdi’den ballı ihale
Gündem

İlgezdi’den ballı ihale

İsmi yolsuzluklarla anılan CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin bu defa kamunun parasını çarçur ettiği ortaya çıktı. İlgezdi,..
İşte Ahmet Hakan'ın kulis bilgisine göre AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir için aday adayları!

İşte Ahmet Hakan'ın kulis bilgisine göre AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir için aday adayları!
Erdoğan ABD Başkanı Biden’ı uyardı:
Gündem

Erdoğan ABD Başkanı Biden’ı uyardı: "Ateşkes için İsrail'e desteği çekin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23