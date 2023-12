500 milyon insan ekmek yerine ayıla bayıla bunu yiyor! Türkiye'de değer görmüyor ama bir tek ölüme çaresi yok

Manyokun içinde bulunan C vitamini vücudu mikroplara ve enfeksiyonlara karşı korur. Nutrition & Metabolism dergisi, düzenli C vitamini alımının soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarına iyi geldiğini duyurdu. Besin değerleriyle de sağlıklı bir diyet sunan manyok, bir günlük C vitamini, manganez ve lif içeriğini karşılıyor.