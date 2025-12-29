Haber Merkezi Giriş Tarihi: Halk TV'den U dönüşü! Tamar Tanrıyar: Ekrem kafayı yemiştir
Siber Haber TV isimli YouTube kanalında konuşan Tamar Tanrıyar, “Ekrem Kafayı Yemiştir” isimli yayınıyla tekrar gündeme oturdu. Halk TV’de gündeme dair bir anketi hatırlatan Tanrıyar, “Muhalif basın da yasaklı maddelerden alınanları fuhuş ve fu teşvik edilenlerin tutuklanmalarını bile bir İmamoğlu konusunda yaptıkları gibi siyasi operasyonlar olarak göstermeye çalıştı ama işte bu akşam onlar da pes etti ve açıkçası bir anketle itiraf etti.” dedi.