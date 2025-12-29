  • İSTANBUL
Halk TV'den U dönüşü! Tamar Tanrıyar: Ekrem kafayı yemiştir

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Halk TV'den U dönüşü! Tamar Tanrıyar: Ekrem kafayı yemiştir

Siber Haber TV isimli YouTube kanalında konuşan Tamar Tanrıyar, “Ekrem Kafayı Yemiştir” isimli yayınıyla tekrar gündeme oturdu. Halk TV’de gündeme dair bir anketi hatırlatan Tanrıyar, “Muhalif basın da yasaklı maddelerden alınanları fuhuş ve fu teşvik edilenlerin tutuklanmalarını bile bir İmamoğlu konusunda yaptıkları gibi siyasi operasyonlar olarak göstermeye çalıştı ama işte bu akşam onlar da pes etti ve açıkçası bir anketle itiraf etti.” dedi.

#1
Foto - Halk TV'den U dönüşü! Tamar Tanrıyar: Ekrem kafayı yemiştir

“Ekrem’siz günler ne güzelmiş. İmamoğlu gündemden düşüp toplum nihayet rahat bir nefes alırken Halk TV'de bu akşam yayında müthiş bir U dönüşü yaptı. Pes eden Halk TV önceki iddialarının tam aksi bir anket yayınladı. Tiyatro bu akşam bitti yani” diyen Tanrıyar, şöyle devam etti:

#2
Foto - Halk TV'den U dönüşü! Tamar Tanrıyar: Ekrem kafayı yemiştir

En nefret ettiğim şey hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet ve maalesef bizler de Özgür Özel ve muhalif basın yolsuzluğu savunan bir görüntü çizdiği için karşılarında dimdik durduk. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Tabii ki onların milleti aldatmalarına imkan vermeyecektik. Vermedik de. Muhalif basın da yasaklı maddelerden alınanları fuhuş ve fu teşvik edilenlerin tutuklanmalarını bile bir İmamoğlu konusunda yaptıkları gibi siyasi operasyonlar olarak göstermeye çalıştı ama işte bu akşam onlar da pes etti ve açıkçası bir anketle itiraf etti.

#3
Foto - Halk TV'den U dönüşü! Tamar Tanrıyar: Ekrem kafayı yemiştir

Buyurun. Herkes gözden kaçırdı ama tabii ki bizden kaçmaz. Soru şu Madde operasyonlarını nasıl değerlendiriyorsunuz ve halkın cevabı. Sonrasında Tanrıyar, Halk TV’deki anket sonuçlarını ekrana getirdi. Buna göre operasyonları meşru görenlerin oranı yüzde 57 idi. Halk, “Bu ülkede kimse ayrıcalıklı değil” diyerek soruşturmalara destek çıktı. Bu operasyonlar gündemi değiştirme çabası mı, sorusuna ise evet diyenlerin oranı yüzde 25’te kaldı.

#4
Foto - Halk TV'den U dönüşü! Tamar Tanrıyar: Ekrem kafayı yemiştir

Halk TV’deki anket sonuçlarını değerlendiren Tanrıyar, “Hani her şey siyasiydi? Bu sözleri iflas etti ve yayınlayan da kendileri oldu. Diğer Soru tutuklanmalarla ilgili. Hani biz ahlaki değerleri kaybetmiş bir kesim var diyorduk muhalefetse siyasi diyordu ya. O konuda da döndüler” dedi. Ardından yine Halk TV’de ekranlara getirilen bir diğer anket sonucunu yayınladı. Buna göre yüzde 64, “Bu gözaltılar ve tutuklamalar ile ilgili sizin görüşünüz neye daha yakın” sorusuna, “Ahlaki değerlerin ciddi şekilde yoldaşlığını gösteriyor” cevabını verdi. “Çoğu iddia abartılıyor veya siyasi açıdan kullanılıyor” diyenlerin ise yüzde on olduğu vurgulandı.

#5
Foto - Halk TV'den U dönüşü! Tamar Tanrıyar: Ekrem kafayı yemiştir

Bunun ardından Tanrıyar, “Peki Halk TV, Sözcü TV gibi son tutuklamaları siyasi olarak değerlendiren kimse yok mu? Bugün U dönüşü yapmadan önce o kadar yayın yapmışlardı. Ikisi birden bayağı Taraftar toplamışlardır.” dedi. Tamar Tanrıyar şöyle devam etti: “Yüzde on mu? Siz ya kapatın kanallarınızı ya da gelin bizim yanımıza geçin beyler bayanlar. Akif Beki zaten bizden gitme. Ama yok yok kapatmayın. Sonunda doğru yolu bulup gerçek anketleri yayınlayıp kendinizi tekzip ettiniz ya, bu bize yeter. İnşallah Özgür Özel de dinlemiştir. Efendim, bu akşamlık bu kadar kısa ve bu kadar net. Anlayan anladı. Allah'a emanet olun”

