Halk TV'den U dönüşü! Tamar Tanrıyar: Ekrem kafayı yemiştir

En nefret ettiğim şey hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet ve maalesef bizler de Özgür Özel ve muhalif basın yolsuzluğu savunan bir görüntü çizdiği için karşılarında dimdik durduk. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Tabii ki onların milleti aldatmalarına imkan vermeyecektik. Vermedik de. Muhalif basın da yasaklı maddelerden alınanları fuhuş ve fu teşvik edilenlerin tutuklanmalarını bile bir İmamoğlu konusunda yaptıkları gibi siyasi operasyonlar olarak göstermeye çalıştı ama işte bu akşam onlar da pes etti ve açıkçası bir anketle itiraf etti.