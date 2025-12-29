Giriş Tarihi: Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı
Dünya çapında askeri dengeleri değiştirecek olan "2025 Yılı En Güçlü Hava Kuvvetleri" raporu yayımlandı. Ülkelerin sahip olduğu aktif savaş uçak sayısı, yerli ve milli hava savunma sistemleri, teknolojik altyapı ve operasyonel kabiliyet gibi kritik kriterlerin masaya yatırıldığı listede, küresel hava gücü dengeleri yeniden şekillendi. Devlerin amansız yarışına sahne olan listede, özellikle gelişmiş radar teknolojileri ve insansız hava araçlarıyla donatılan orduların üst sıralara tırmandığı görüldü.