Aktüel
Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

Dünya çapında askeri dengeleri değiştirecek olan "2025 Yılı En Güçlü Hava Kuvvetleri" raporu yayımlandı. Ülkelerin sahip olduğu aktif savaş uçak sayısı, yerli ve milli hava savunma sistemleri, teknolojik altyapı ve operasyonel kabiliyet gibi kritik kriterlerin masaya yatırıldığı listede, küresel hava gücü dengeleri yeniden şekillendi. Devlerin amansız yarışına sahne olan listede, özellikle gelişmiş radar teknolojileri ve insansız hava araçlarıyla donatılan orduların üst sıralara tırmandığı görüldü.

#1
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

Dünya devlerinin hava sahasındaki gücünü tescilleyen bu devasa sıralamada Türkiye'nin konumu ise büyük bir yankı uyandırdı. Yerli ve milli projelerle savunma sanayiinde çağ atlayan Türkiye'nin, özellikle İHA/SİHA teknolojisindeki dünya liderliği ve milli muharip uçak KAAN ile kazandığı ivme, uluslararası askeri uzmanlar tarafından mercek altına alındı. Hem bölgesel hem de küresel ölçekte stratejik bir güç merkezi haline gelen Türk Hava Kuvvetleri'nin listedeki yükselişi, dosta güven düşmana ise gözdağı verdi.

#2
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ LİSTESİ VE TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI 100- SLOVENYA

#3
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

99 - PARAGUAY

#4
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

98 SENEGAL

#5
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

97 HONDURAS

#6
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

96 ÇAD

#7
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

95 SLOVAKYA

#8
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

94 URUGUAY

#9
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

93 MALİ

#10
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

92 BOTSWANA

#11
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

91 DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

#12
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

90 YENİ ZEALAND

#13
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

89 UGANDA

#14
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

88 EL SALVADOR

#15
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

87 GÜRCİSTAN

#16
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

86 BOLİVYA

#17
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

85- BULGARİSTAN

#18
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

84- HIRVATİSTAN

#19
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

83- MACARİSTAN

#20
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

82 - ERMENİSTAN

#21
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

81 - ZAMBİYA

#22
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

80 – DOMİNİK CUMHURİYETİ

#23
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

79 - LÜBNAN

#24
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

78 SRİ LANKA

#25
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

77 SRİ LANKA

#26
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

76 AVUSTURYA

#27
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

75 TÜRKMENİSTAN

#28
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

74 ZİMBABVE

#29
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

73 NORVEÇ

#30
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

72 ÇEKYA

#31
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

71 EKVADOR

#32
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

70 ETİYOPYA

#33
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

69 BEKÇİKA

#34
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

68 SIRBİSTAN

#35
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

67 PORTEKİZ

#36
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

66 DANİMARKA

#37
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

65 HOLLANDA

#38
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

64 UMMAN

#39
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

63 KUVEYT

#40
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

62 BAHREYN

#41
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

61 MALEZYA

#42
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

60 ROMANYA

#43
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

59 LİBYA

#44
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

58 İSVİÇRE

#45
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

57 TUNUS

#46
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

56 AZERBAYCAN

#47
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

55 KENYA

#48
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

54 NİJERYA

#49
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

53 FİNLANDİYA

#50
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

52 SUDAN

#51
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

51 İSVEÇ

#52
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

50 GÜNEY AFRİKA

#53
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

49 BELARUS

#54
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

48 ÖZBEKİSTAN

#55
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

47 KAZAKİSTAN

#56
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

46 FİLİPİNLER

#57
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

45 SURİYE

#58
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

44 BANGLADEŞ

#59
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

43 VENEZUELA

#60
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

42 SİNGAPUR

#61
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

41 ARJANTİN

#62
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

40 VİETNAM

#63
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

39 KATAR

#64
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

38 PERU

#65
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

37 FAS

#66
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

36 ÜRDÜN

#67
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

35 ŞİLİ

#68
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

34 ANGOLA

#69
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

33 MYANMAR

#70
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

32 UKRAYNA

#71
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

31 AVUSTRALYA

#72
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

30 KANADA

#73
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

29 IRAK

#74
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

28 MEKSİKA

#75
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

27 – KOLOMBİYA

#76
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

26 – ENDONEZYA

#77
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

25 İSPANYA

#78
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

24 – POLONYA

#79
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

23 – TAYLAND

#80
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

22 BREZİLYA

#81
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

21 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

#82
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

20 İRAN

#83
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

19- YUNANİSTAN

#84
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

18- ALMANYA

#85
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

17- CEZAYİR

#86
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

16 İSRAİL

#87
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

15 BİRLEŞİK KRALLIK

#88
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

14 – İTALYA

#89
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

13 TAYVAN

#90
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

12 KUZEY KORE

#91
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

11 SUUDİ ARABİSTAN

#92
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

10 FRANSA

#93
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

9 TÜRKİYE

#94
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

8 - MISIR

#95
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

7- PAKİSTAN

#96
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

6 Japonya

#97
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

5 Güney Kore

#98
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

4 Hindistan

#99
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

3 Çin

#100
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

2 Rusya

#101
Foto - Göklerin hakimi kim olacak! 2025 yılı hava gücü haritası güncellendi: Türkiye'nin listedeki yeri rakiplerine korku saldı

1 ABD

