AA Giriş Tarihi: En az kart gören takım belli oldu! Aradaki fark dikkat çekti!
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında en fazla kart gören takımlar belli oldu.
Anadolu Ajansı'nın hazırladığı listeye göre Süper Lig'in ilk yarısında en çok kart ve en az kart gören takımlar şöyle:
1- Gaziantep FK | Toplam: 53 kart * 50 sarı 3 kırmızı kart
2- Çaykur Rizespor | Toplam: 47 kart * 46 sarı 1 kırmızı kart
3- Kayserispor | 46 kart * 44 sarı 2 kırmızı kart
4- Kocaelispor | 44 kart * 42 sarı 2 kırmızı kart
5- Beşiktaş | 44 kart * 41 sarı 3 kırmızı kart
6- Eyüpspor | 41 kart * 41 sarı kart
7- Fenerbahçe | 41 kart * 40 sarı 1 kırmızı
8- Başakşehir | 39 kart * 36 sarı 3 kırmızı kart
9- Kasımpaşa | 39 kart * 37 sarı 2 kırmızı kart
10- Antalyaspor | 39 kart * 37 sarı 2 kırmızı kart
11- Samsunspor | 38 kart * 36 sarı 2 kırmızı kart
12- Konyaspor | 37 kart * 36 sarı 1 kırmızı kart
13- Göztepe | 36 kart * 32 sarı 4 kırmızı kart
14- Fatih Karagümrük | 36 kart * 34 sarı 2 kırmızı kart
15- Alanyaspor | 36 kart * 36 sarı kart
16- Gençlerbirliği | 35 kart * 30 sarı 5 kırmızı kart
17- Galatasaray | 32 kart * 30 sarı 2 kırmızı kart
18- Trabzonspor | 31 kart * 28 sarı 3 kırmızı kart ** Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında en çok kart gören takım Gaziantep FK olurken, ligde en az kartı Trabzonspor gördü.
