Spor
20
Yeniakit Publisher
En az kart gören takım belli oldu! Aradaki fark dikkat çekti!

AA Giriş Tarihi:
En az kart gören takım belli oldu! Aradaki fark dikkat çekti!

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında en fazla kart gören takımlar belli oldu.

#1
Anadolu Ajansı'nın hazırladığı listeye göre Süper Lig'in ilk yarısında en çok kart ve en az kart gören takımlar şöyle:

#2
1- Gaziantep FK | Toplam: 53 kart * 50 sarı 3 kırmızı kart

#3
2- Çaykur Rizespor | Toplam: 47 kart * 46 sarı 1 kırmızı kart

#4
3- Kayserispor | 46 kart * 44 sarı 2 kırmızı kart

#5
4- Kocaelispor | 44 kart * 42 sarı 2 kırmızı kart

#6
5- Beşiktaş | 44 kart * 41 sarı 3 kırmızı kart

#7
6- Eyüpspor | 41 kart * 41 sarı kart

#8
7- Fenerbahçe | 41 kart * 40 sarı 1 kırmızı

#9
8- Başakşehir | 39 kart * 36 sarı 3 kırmızı kart

#10
9- Kasımpaşa | 39 kart * 37 sarı 2 kırmızı kart

#11
10- Antalyaspor | 39 kart * 37 sarı 2 kırmızı kart

#12
11- Samsunspor | 38 kart * 36 sarı 2 kırmızı kart

#13
12- Konyaspor | 37 kart * 36 sarı 1 kırmızı kart

#14
13- Göztepe | 36 kart * 32 sarı 4 kırmızı kart

#15
14- Fatih Karagümrük | 36 kart * 34 sarı 2 kırmızı kart

#16
15- Alanyaspor | 36 kart * 36 sarı kart

#17
16- Gençlerbirliği | 35 kart * 30 sarı 5 kırmızı kart

#18
17- Galatasaray | 32 kart * 30 sarı 2 kırmızı kart

#19
18- Trabzonspor | 31 kart * 28 sarı 3 kırmızı kart ** Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında en çok kart gören takım Gaziantep FK olurken, ligde en az kartı Trabzonspor gördü.

