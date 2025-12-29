  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Apple’dan son dakika uyarısı: iPhone ve İPad’lerde ciddi güvenlik açığı

Apple, iPhone ve iPad’lerde tespit edilen iki kritik güvenlik açığının aktif biçimde kötüye kullanıldığını belirterek kullanıcıları uyardı; cihazların derhal güncellenmesi gerektiğini bildirdi. Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarını ilgilendiren kritik bir güvenlik uyarısı yayımladı. Şirket, siber saldırganlar tarafından aktif şekilde kullanıldığı tespit edilen iki ciddi iOS güvenlik açığı için acil yazılım güncellemesi sundu.

#1
Foto - Apple’dan son dakika uyarısı: iPhone ve İPad’lerde ciddi güvenlik açığı

Apple, söz konusu güncellemenin kullanıcı verilerinin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

#2
Foto - Apple’dan son dakika uyarısı: iPhone ve İPad’lerde ciddi güvenlik açığı

Apple'ın açıklamasına göre, tespit edilen açıklar 'sıfır gün' (zero-day) olarak tanımlanıyor. Bu tür güvenlik zafiyetleri, yazılım geliştiricisi tarafından fark edilmeden önce kötü niyetli kişilerce keşfedilip kullanılmasıyla dikkat çekiyor. Şirket, bu durumun açıkların taşıdığı riski artırdığını belirtti.

#3
Foto - Apple’dan son dakika uyarısı: iPhone ve İPad’lerde ciddi güvenlik açığı

Açıkların, saldırganlara cihazlara yetkisiz erişim sağlama, kişisel verilere ulaşma veya cihaz kontrolünü ele geçirme imkânı verebileceği ifade edildi. Bu nedenle Apple, tüm kullanıcılarına cihazlarını gecikmeden güncellemeleri çağrısında bulundu.

#4
Foto - Apple’dan son dakika uyarısı: iPhone ve İPad’lerde ciddi güvenlik açığı

Yayınlanan güncellemenin geniş bir cihaz grubunu kapsadığı belirtilirken, iPhone ve iPad kullanıcılarının güvenliklerini sağlamak için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını izleyerek yeni sürümü kontrol etmeleri önerildi.

#5
Foto - Apple’dan son dakika uyarısı: iPhone ve İPad’lerde ciddi güvenlik açığı

Güncelleme ekranında yer alan 'İndir ve Yükle' seçeneğiyle cihazların en güncel ve güvenli sürüme yükseltilebileceği hatırlatıldı.

#6
Foto - Apple’dan son dakika uyarısı: iPhone ve İPad’lerde ciddi güvenlik açığı

Apple, otomatik güncellemeler açık olsa dahi bu tür acil durumlarda manuel kontrol yapılmasının önemine dikkat çekti.

