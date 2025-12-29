Haber Merkezi Giriş Tarihi: Apple’dan son dakika uyarısı: iPhone ve İPad’lerde ciddi güvenlik açığı
Apple, iPhone ve iPad’lerde tespit edilen iki kritik güvenlik açığının aktif biçimde kötüye kullanıldığını belirterek kullanıcıları uyardı; cihazların derhal güncellenmesi gerektiğini bildirdi. Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarını ilgilendiren kritik bir güvenlik uyarısı yayımladı. Şirket, siber saldırganlar tarafından aktif şekilde kullanıldığı tespit edilen iki ciddi iOS güvenlik açığı için acil yazılım güncellemesi sundu.