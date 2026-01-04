  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
500 kamyon kullanıldı! 3 günde şehir dışına taşındı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

500 kamyon kullanıldı! 3 günde şehir dışına taşındı!

Kars'ta günlerdir devam eden kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından, belediye şehir merkezindeki karları kamyonlarla şehir dışına taşıdı.

#1
Foto - 500 kamyon kullanıldı! 3 günde şehir dışına taşındı!

Kars’ta etkili olan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından cadde ve sokaklarda biriken karın temizlenmesi için Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 16 araç 50 personelden oluşan bir ekip oluşturuldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, 3 günde il merkezi dışına 500 kamyon kar taşındı.

#2
Foto - 500 kamyon kullanıldı! 3 günde şehir dışına taşındı!

ZABITA EKİPLERİNDEN TRAFİK İÇİN ANONSLU ÖNLEM Kar temizleme çalışmalarının trafikte aksamalara neden olmaması amacıyla

#3
Foto - 500 kamyon kullanıldı! 3 günde şehir dışına taşındı!

Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sahada aktif görev aldı. Kar temizliği yapılacak cadde ve sokaklarda, park hâlinde bulunan araçların kaldırılması için zabıta ekiplerince anonslar yapıldı. Anonsların ardından araç sahiplerinin araçlarını kaldırmasıyla birlikte ekipler kar temizleme çalışmalarına başladı.

#4
Foto - 500 kamyon kullanıldı! 3 günde şehir dışına taşındı!

DERE YATAKLARINA TAŞINDI Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Cihan Nayir, Fen İşleri Müdürü Ömer Faruk Ahmetoğlu ile birlikte yaptığı açıklamada, çalışmaların gece ve gündüz aralıksız sürdüğünü belirtti.

#5
Foto - 500 kamyon kullanıldı! 3 günde şehir dışına taşındı!

Ekiplerin sahada sürekli karla mücadele ettiğini belirten Nayir, “Yaklaşık 3-4 gündür süren yoğun kar yağışı ve ardından gelen soğuklarla birlikte ana arterlerde tipiden kaynaklı kapanmalar yaşandı. Ekiplerimiz anında müdahale ederek, merkez mahallelerimizle birlikte kırsal noktadaki mahallelerimiz dâhil olmak üzere tüm bölgelerde çalışmalarını sürdürdü. Şehir merkezinden iş makinelerine yüklenen kar dere yataklarına taşındı. Sadece şehir merkezinden kaldırdığımız kar miktarı 500’e yakın kamyonu buldu” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi
Yerel

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şahıstan 4'ü tutuklandı.
Trump ‘Yakaladık’ demişti Maduro’nun Yardımcısından İlk Açıklama
Gündem

Trump ‘Yakaladık’ demişti Maduro’nun Yardımcısından İlk Açıklama

Güney Amerika’nın kalbi Venezuela’da 2026 yılının ilk günlerinde dünya siyasi tarihine geçecek bir belirsizlik yaşanıyor. Venezuela Devlet B..
ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı
Dünya

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Çin’e yapacağı ilk resmî ziyaret öncesinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için öyle ifadeler kulland..
Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar
Gündem

Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar

Kendine her şeyi hak gören küresel eşkıya ABD’nin Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşini ele geçirdiği saldırının detayları belli oldu...
Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı
Gündem

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan üniversite öğrencisi Cemal Mert S., tutuklandı. ..
Trump saldırı başlattı: Venezuela'da ordu sokağa indi
Gündem

Trump saldırı başlattı: Venezuela'da ordu sokağa indi

ABD'nin hava saldırısı başlattığı Venezuela'da ordu sokağa indi. Venezuela ordusuna ait tanklar başkent Karakas’ta görüntülendi. Ayrıca özel..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23