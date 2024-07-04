500 bin liralık tasarruf sağlandı! Herkes tatile giderken onlar bakın ne yapıyor

Ülkenin tasarruf tedbirleri başlattığı bir dönemde yapılan çalışmalar sayesinde 500 bin lira tasarruf yaptıklarına değinen Çelebi, sözlerine şöyle devam etti: "Biz, her şeyden önce öğrencilerimizi düşünmeliyiz. Çünkü bizler birer eğitimciyiz. Ülkesini en çok seven işini en iyi yapandır. Biz bu çalışmalar sayesinde ülke ekonomisine yaklaşık 500 bin Türk lirası katkı sağlamış olduk. Bunları tamir etmeseydik tamamıyla çöp olacaktı. Biz, bu çalışmalarla yarının büyükleri olan bu öğrencilerimizin de bu çalışmaları gördüğünde kendileri de bir makam, mevki sahibi olduğunda onlar da oralara sahiplenme bilinci oluşacağına inanıyoruz. Bu işlerimizi dışarıda yapsaydık, işçi tutsaydık en az 500 bin liraya mal olurdu bize. Biz yaptığımız için bu para devletimizin kasasında kalmış oldu. Emeği geçen bütün öğretmen ve personellerimize çok teşekkür ederim."