500 bin liralık tasarruf sağlandı! Herkes tatile giderken onlar bakın ne yapıyor

Yaz olması nedeniyle bir turizm bölgesinde tatil yapmak yerine okulda kalıp okulu yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamayı tercih ettiklerini aktaran Çelebi, "Okuldaki malzemeleri tekrar okula kazandırmak için tamamıyla gönüllü personellerimiz ile çalıştık. Malumunuz ülkemiz bir turizm bölgesidir. Bizlerde bu bölgelerimizden birine gidip tatil yapabilirdik, ancak okulda kalarak okulumuzun kırılan, dökülen, yıpranan yerlerini tamir ederek yepyeni bir görünüme kavuşturmayı tercih ettik. Bu çalışmalardan dolayı hepimiz çok mutlu olduk. Bu çalışmaları yapmamış olsaydık yeni masa ve sıralar almak zorunda kalırdık. Biz, yenilerini almış olsaydık bunlar tamamıyla çöp olacaktı. Bu durum hem ülke ekonomisine hem de okulumuzun ekonomisine büyük bir zararı olacaktı" diye konuştu.