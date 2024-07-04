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500 bin liralık tasarruf sağlandı! Herkes tatile giderken onlar bakın ne yapıyor

2024-07-04 16:00:58
500 bin liralık tasarruf sağlandı! Herkes tatile giderken onlar bakın ne yapıyor

Batman'da bazı öğretmenler yaz tatiline çıkmak yerine okullarındaki eksikleri gidermeyi tercih etti. Yapılan çalışmalarla 500 bin lira tasarruf edildi.

#1
Foto - 500 bin liralık tasarruf sağlandı! Herkes tatile giderken onlar bakın ne yapıyor

Batman'ın Sason ilçesinde köy okulunda görev yapan idareci ve öğretmenler, yaz tatilinde okulda kalarak okulun boyasını ve tamiratını yaparak yeni eğitim yılına hazırlıyor.

#2
Foto - 500 bin liralık tasarruf sağlandı! Herkes tatile giderken onlar bakın ne yapıyor

Sason ilçesine bağlı Yücebağ Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu öğretmen ve okulun idarecileri, yaz tatilinde okulda kalarak okulun iç ve dış boyları ile sınıfları ve bahçedeki duvarları boyadı. Okuldaki atıl durumda olan sıra ve masaları tamir edip zımparalayarak tekrar boyayarak yeniledi.

#3
Foto - 500 bin liralık tasarruf sağlandı! Herkes tatile giderken onlar bakın ne yapıyor

Ülke genelinde başlatılan tasarruf tedbirlerine destek sunmak için okul idaresi ve öğretmenlerinin bir araya gelerek atıl durumda olan sıra masaların tamiratını yaparak okulun tüm tadilatını yaptıklarını belirten Yücebağ Borsa İstanbul Borsası Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu Müdürü Hamdi Çelebi, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte okulu 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlamak için okulda kalıp çalışmayı tercih ettikleri söyledi. Çelebi, "Okulların tatile girmesiyle birlikte okulumuzda kalıp eksiklerimizi gidermek istedik. Yaptığımız çalışmalara okulumuzun eskiyen atıl durumda bulunan sıra ve masaları tekrar okula kazandırmak için çalışmalara başladık. Bu çalışmalarda kırık durumda olan masa ve sıraları tamir ederek zımparadan geçirerek vernikledik. Kuruyan masa ve sandalyelerimizi boyatarak yeni masa ve sıralara dönüştürdük. Bu sıra ve masalar tamamen atılacak durumdaydı. Biz, bunların tamamını okul bahçesine taşıyarak her türlü tamiratını yaparak tekrar okula kazandırdık" dedi.

#4
Foto - 500 bin liralık tasarruf sağlandı! Herkes tatile giderken onlar bakın ne yapıyor

Yaz olması nedeniyle bir turizm bölgesinde tatil yapmak yerine okulda kalıp okulu yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamayı tercih ettiklerini aktaran Çelebi, "Okuldaki malzemeleri tekrar okula kazandırmak için tamamıyla gönüllü personellerimiz ile çalıştık. Malumunuz ülkemiz bir turizm bölgesidir. Bizlerde bu bölgelerimizden birine gidip tatil yapabilirdik, ancak okulda kalarak okulumuzun kırılan, dökülen, yıpranan yerlerini tamir ederek yepyeni bir görünüme kavuşturmayı tercih ettik. Bu çalışmalardan dolayı hepimiz çok mutlu olduk. Bu çalışmaları yapmamış olsaydık yeni masa ve sıralar almak zorunda kalırdık. Biz, yenilerini almış olsaydık bunlar tamamıyla çöp olacaktı. Bu durum hem ülke ekonomisine hem de okulumuzun ekonomisine büyük bir zararı olacaktı" diye konuştu.

#5
Foto - 500 bin liralık tasarruf sağlandı! Herkes tatile giderken onlar bakın ne yapıyor

Ülkenin tasarruf tedbirleri başlattığı bir dönemde yapılan çalışmalar sayesinde 500 bin lira tasarruf yaptıklarına değinen Çelebi, sözlerine şöyle devam etti: "Biz, her şeyden önce öğrencilerimizi düşünmeliyiz. Çünkü bizler birer eğitimciyiz. Ülkesini en çok seven işini en iyi yapandır. Biz bu çalışmalar sayesinde ülke ekonomisine yaklaşık 500 bin Türk lirası katkı sağlamış olduk. Bunları tamir etmeseydik tamamıyla çöp olacaktı. Biz, bu çalışmalarla yarının büyükleri olan bu öğrencilerimizin de bu çalışmaları gördüğünde kendileri de bir makam, mevki sahibi olduğunda onlar da oralara sahiplenme bilinci oluşacağına inanıyoruz. Bu işlerimizi dışarıda yapsaydık, işçi tutsaydık en az 500 bin liraya mal olurdu bize. Biz yaptığımız için bu para devletimizin kasasında kalmış oldu. Emeği geçen bütün öğretmen ve personellerimize çok teşekkür ederim."

#6
Foto - 500 bin liralık tasarruf sağlandı! Herkes tatile giderken onlar bakın ne yapıyor

Okulların tatil olduktan sonra yeni dönemde öğrencilere güzel bir ortam hazırlamak için okulda kalıp çalışmalar yürüttüklerini dile getiren okulun rehber öğretmeni Kübra Çevik, "Okullar tatil olduktan sonra okulun gerekli yerlerinde çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar dahilinde eskiyen, kullanılamaz hale gelen okulun sıra ve masalarını çeşitli işlemlerden geçirerek yeni bir görünüme kavuşturduk. Bu çalışmalar dahilinde sınıflarımız da boyandı. Bu çalışmalarda yer aldığım için çok mutlu oldum" ifadelerinde bulundu.

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