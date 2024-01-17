2024-01-17 13:27:04 500 bin lira maaşla çalışacak işçi bulamadılar! 31 kontenjan açıldı, bir Allah’ın kulu başvurmadı! Bu nasıl iş yahu
Vietnam'da Long Thanh Havalimanı ihalesini kazanan Türk şirketi IC Holding, 500 bin lira maaşla personel bulma çabasında başarısız oldu. Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre; Vietnam'ın önemli altyapı projelerinden biri olan Long Thanh Havaalanı'nı kazanan Türk şirketi IC Holding, personel alımı için aylık 400 milyon Vietnam Dong'uyla ilgili bir girişimde bulundu. Ancak, 500 bin lira maaş teklifiyle personel bulma çabaları sonuçsuz kaldı.