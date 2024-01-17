500 bin lira maaşla çalışacak işçi bulamadılar! 31 kontenjan açıldı, bir Allah’ın kulu başvurmadı! Bu nasıl iş yahu

Vietnam'da faaliyet gösteren Tuoi Tre gazetesinin haberine göre, 1.4 milyar dolarlık terminal inşaatının ana yüklenicisi olan IC İçtaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Dong Nai Eyaleti yetkililerine 31 iş pozisyonu için Vietnamlı personel bulamadığını bildirdi. Bu pozisyonlar arasında yüklenici temsilcisi, proje müdürü, müdür yardımcısı ve yöneticiler de bulunuyor. Şirket, iki yıllık sözleşmeler için adaylara aylık 75 milyon VND ile 400 milyon VND arasında maaş teklif etti. Adaylardan, benzer bir pozisyonda en az üç yıl deneyime sahip olmaları, lisans diplomasına sahip olmaları ve akıcı İngilizce konuşabilmeleri şartı aranıyor.