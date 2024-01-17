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500 bin lira maaşla çalışacak işçi bulamadılar! 31 kontenjan açıldı, bir Allah’ın kulu başvurmadı! Bu nasıl iş yahu

2024-01-17 13:27:04
500 bin lira maaşla çalışacak işçi bulamadılar! 31 kontenjan açıldı, bir Allah’ın kulu başvurmadı! Bu nasıl iş yahu

Vietnam'da Long Thanh Havalimanı ihalesini kazanan Türk şirketi IC Holding, 500 bin lira maaşla personel bulma çabasında başarısız oldu. Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre; Vietnam'ın önemli altyapı projelerinden biri olan Long Thanh Havaalanı'nı kazanan Türk şirketi IC Holding, personel alımı için aylık 400 milyon Vietnam Dong'uyla ilgili bir girişimde bulundu. Ancak, 500 bin lira maaş teklifiyle personel bulma çabaları sonuçsuz kaldı.

#1
Foto - 500 bin lira maaşla çalışacak işçi bulamadılar! 31 kontenjan açıldı, bir Allah’ın kulu başvurmadı! Bu nasıl iş yahu

Vietnam'da Long Thanh Havalimanı ihalesini alan IC Holding, çalışan bulma çabalarında Türkiye'deki düşük maaşlarla rekabet etme zorluğuyla karşılaştı. Türkiye'de yükselen enflasyon oranları ve artan maliyetler, işsizlik sorununu derinleştirirken, yurtdışında binlerce dolarlık maaşlara rağmen çalışan bulma konusunda sıkıntılar yaşanıyor. IC Holding, Vietnam'da kazandığı önemli bir altyapı projesi için aylık 400 milyon Vietnam Dong'u (yaklaşık 490 bin TL) maaşla personel almak istedi ancak bu çabalar olumsuz sonuçlandı. Türk şirketi, bu ülkede nitelikli çalışan bulma konusunda zorluklar yaşarken, maliyetler ve ekonomik faktörlerin işgücü piyasasındaki dinamikleri nasıl etkilediği konusunda tartışmalara neden oldu.

#2
Foto - 500 bin lira maaşla çalışacak işçi bulamadılar! 31 kontenjan açıldı, bir Allah’ın kulu başvurmadı! Bu nasıl iş yahu

Vietnam'da faaliyet gösteren Tuoi Tre gazetesinin haberine göre, 1.4 milyar dolarlık terminal inşaatının ana yüklenicisi olan IC İçtaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Dong Nai Eyaleti yetkililerine 31 iş pozisyonu için Vietnamlı personel bulamadığını bildirdi. Bu pozisyonlar arasında yüklenici temsilcisi, proje müdürü, müdür yardımcısı ve yöneticiler de bulunuyor. Şirket, iki yıllık sözleşmeler için adaylara aylık 75 milyon VND ile 400 milyon VND arasında maaş teklif etti. Adaylardan, benzer bir pozisyonda en az üç yıl deneyime sahip olmaları, lisans diplomasına sahip olmaları ve akıcı İngilizce konuşabilmeleri şartı aranıyor.

#3
Foto - 500 bin lira maaşla çalışacak işçi bulamadılar! 31 kontenjan açıldı, bir Allah’ın kulu başvurmadı! Bu nasıl iş yahu

Türk şirketi, belirlenen maaş aralığında personel bulamayınca Long Thanh Uluslararası Havalimanı projesinde çalışmak üzere yabancı işçi alımına onay alarak yeşil ışık yaktı. Dong Nai eyaleti yetkilileri, IC İçtaş İnşaat'ın talebi üzerine yabancı çalışanları istihdam etme izni verdi. Güneyde yer alan Dong Nai eyaletinde bulunan ve tahmini maliyeti 14 milyar dolar olan Long Thanh Uluslararası Havalimanı projesi, yıllık 100 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. İlk etabının 2025 yılında tamamlanması planlanan havalimanının 25 milyon yolcu kapasiteli bölümü, önümüzdeki yıl hizmete girecek. IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, geçtiğimiz Aralık ayında Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile Ankara'da bir araya gelerek, iki ülke arasındaki yatırım ve iş birliği konularında görüşmüştü.

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