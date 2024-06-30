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Yaşam
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50 yıldır 20 metrekarede ekmek savaşı

2024-06-30 19:07:49
50 yıldır 20 metrekarede ekmek savaşı

Şırnak'ta yaşayan Mustafa Atınç 50 senedir 20 metrekarelik dükkanda ekmeğini kazanıyor.

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#1
Foto - 50 yıldır 20 metrekarede ekmek savaşı

Şırnak’ta yaşayan 10 çocuk babası olan Mustafa Atınç (59), 50 yıldır babasından öğrendiği demircilik mesleğini yaparak ailesini geçindiriyor.

#2
Foto - 50 yıldır 20 metrekarede ekmek savaşı

Demircilik yaparak 4 çocuğunu üniversiteli yapan Atınç, mesleğinin yok olma ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

#3
Foto - 50 yıldır 20 metrekarede ekmek savaşı

Mustafa Atınç, ilk olarak dedesinin bu işe başladığını, yaklaşık 45 yıl boyunca demircilik işini yaptıktan sonra mesleği babasına bıraktığını ifade etti.

#4
Foto - 50 yıldır 20 metrekarede ekmek savaşı

Atınç, “Dedem 1940 yılı civarında bu işe başladı. Ondan sonra babam bu işi yapmaya başladı. O da 60-70 yaşına kadar bu mesleği yaptı. 1974 yılında bu yana ben yapıyorum bu işi.

#5
Foto - 50 yıldır 20 metrekarede ekmek savaşı

Genelde balta, kazma, karga, orak en çok aldığımız siparişler. Bunların haricinde 40 çeşit malzeme yapabiliyorum” dedi.

#6
Foto - 50 yıldır 20 metrekarede ekmek savaşı

Yaptığı mesleğin devam etmesini istediğini ancak teknolojinin ilerlemesi ile artık kimsenin bu işi yapmak istemediğini ifade eden Atınç, “Mesleğin devam etmesini istiyorum. Ama şu an çocuklarım bu mesleği yapmıyor. Başka işlerde çalışıyorlar.

#7
Foto - 50 yıldır 20 metrekarede ekmek savaşı

Bu işi yapamıyorlar. Bu mesleği yapanlar ne yazık ki çok az kişi kaldı. Bu iş ile ailemi geçindiriyorum. İşlerimiz çok iyi. 10 çocuğum var. 4’ü üniversite okudu.

#8
Foto - 50 yıldır 20 metrekarede ekmek savaşı

Evlenen çocuğum oldu, bekar olanlar da evde benimle birlikte yaşıyorlar. Bu meslek sayesinde çocuklarımı okutabildim. Keşke yaptığım meslek devam etseydi. Ne yazık ki kimse yapamıyor. Çocuklarım bu işi yapmıyorlar.

#9
Foto - 50 yıldır 20 metrekarede ekmek savaşı

Başka işi tercih ediyorlar. Mesleğimiz zor bir meslek. Teknolojinin ilerlemesi ile yaptığımız ürünleri de çok fazla satamıyoruz” şeklinde konuştu.

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