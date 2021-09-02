50 yıl önce köydü! Şimdi görenler şoke oldu

Başkent Manama ülkenin en büyük şehri 765 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan Bahreyn, bu bakımdan küçük bir ada ülkesi konumundadır. Başkent Manama, Bahreyn'in en büyük ve en önemli yerleşim yeri olma özelliği taşımaktadır. Kentte yaşayanların neredeyse üçte biri yabancıyken Manama'nın toplam nüfusu ise 160 bindir. 1.5 milyonluk ülkenin en büyük kenti olan Manama'nın metropolitan bölge nüfusu ise 400 bin civarındadır.