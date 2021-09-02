2021-09-02 13:39:54 50 yıl önce köydü! Şimdi görenler şoke oldu
Bahreyn ya da resmi adıyla Bahreyn Krallığı, Basra Körfezi'nde bulunan tek ada ülkesidir. Güneydoğusunda Katar, batısında da Suudi Arabistan'ın bulunduğu Bahreyn, Arapçada "iki denizin arasında" anlamına gelmektedir. Bir ada ülkesi olmakla birlikte Bahreyn, 1986 yılında inşa edilen Kral Fahd Köprüsü ile komşusu Suudi Arabistan'a bağlanmakta. Basra Körfezi'nin zengin yer altı kaynaklarından üzerine düşen payı alan Bahreyn, özellikle son yıllarda dikkat çekici bir ekonomik büyüme yakalamıştır. Petrol yataklarının bulunduğu bu küçük ada ülkesi, geçmişte Osmanlıların bir üssü konumundaydı.