5 yıldan uzun süredir ehliyeti olanlar dikkat! Son gün 31 Mayıs! Ödemeyene büyük ceza var

Trafik kurallarına uymayan otomobil sürücülerine yönelik önemli bir uyarı yapıldı ve bu uyarının ehliyeti olan herkesi ilgilendirdiği vurgulandı. 31 Mayıs tarihine kadar başvurunun mutlaka yapılması gerektiği belirtilerek, başvuru yapmayan sürücülerin ceza ödemek zorunda kalacakları bildirildi. İşte detaylar... Trafik kurallarına uymayan otomobil sürücülerine sık sık para cezaları verildiği konusunda yapılan uyarılar sonucunda, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir karar alındı. Bu karara göre, cezaları yapılandırma imkanı sunulacak ve başvuruların 31 Mayıs'a kadar yapılması gerektiği belirtildi. Son fırsatla birlikte, 2023 yılında ehliyet sahibi olan sürücülere büyük bir imkan sunuldu. Önceden trafik kurallarını ihlal ettiği için ceza alan sürücülere yapılandırma fırsatı verildiği duyuruldu. Yapılandırmak isteyenlerin son başvuru tarihinin 31 Mayıs olduğu belirtildi.