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5 yıldan uzun süredir ehliyeti olanlar dikkat! Son gün 31 Mayıs! Ödemeyene büyük ceza var

2023-05-28 09:45:05
5 yıldan uzun süredir ehliyeti olanlar dikkat! Son gün 31 Mayıs! Ödemeyene büyük ceza var

Trafik kurallarına uymayan otomobil sürücülerine yönelik önemli bir uyarı yapıldı ve bu uyarının ehliyeti olan herkesi ilgilendirdiği vurgulandı. 31 Mayıs tarihine kadar başvurunun mutlaka yapılması gerektiği belirtilerek, başvuru yapmayan sürücülerin ceza ödemek zorunda kalacakları bildirildi. İşte detaylar... Trafik kurallarına uymayan otomobil sürücülerine sık sık para cezaları verildiği konusunda yapılan uyarılar sonucunda, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir karar alındı. Bu karara göre, cezaları yapılandırma imkanı sunulacak ve başvuruların 31 Mayıs'a kadar yapılması gerektiği belirtildi. Son fırsatla birlikte, 2023 yılında ehliyet sahibi olan sürücülere büyük bir imkan sunuldu. Önceden trafik kurallarını ihlal ettiği için ceza alan sürücülere yapılandırma fırsatı verildiği duyuruldu. Yapılandırmak isteyenlerin son başvuru tarihinin 31 Mayıs olduğu belirtildi.

#1
Foto - 5 yıldan uzun süredir ehliyeti olanlar dikkat! Son gün 31 Mayıs! Ödemeyene büyük ceza var

Resmi açıklamada, 31 Aralık 2022 tarihinden önce tahakkuk eden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve önceki tarihten kaynaklanan trafik idari para cezaları, karayolu taşıma idari para cezaları, köprü ve otoyol ihlali geçiş ücretleri ile idari para cezalarının 12 Mart 2023 tarihinden itibaren kesinleşmiş ve henüz ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş olanların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırılabileceği belirtildi. Yapılandırılan borçlar, kişinin tercihine bağlı olarak peşin veya 12, 18, 24, 36 ve 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Taksit seçeneğini tercih eden sürücüler, yapılandırılan tutarın ilk taksitini 3 Temmuz 2023 tarihine kadar (resmi tatil nedeniyle 30 Haziran 2023 tarihine kadar) ödemeleri gerekecek.

#2
Foto - 5 yıldan uzun süredir ehliyeti olanlar dikkat! Son gün 31 Mayıs! Ödemeyene büyük ceza var

Yapılandırılan borçlara Yİ-ÜFE oranları esasında hesaplanan tutardan toplamda ? indirim uygulanacak ve idari para cezalarının aslından ise % indirim yapılacak. Bu önemli yapılandırma fırsatıyla birlikte, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve cezalarını düzenli olarak ödemeleri büyük bir önem taşıyor. Bu yapılandırma fırsatı, ehliyet sahibi sürücülere büyük bir rahatlama sağlamaktadır. Daha önce trafik kurallarını ihlal etmiş ve ceza almış olan sürücüler, bu fırsat sayesinde borçlarını düzenleyebilir ve ödeme kolaylığı elde edebilirler. Yapılandırma seçenekleri arasında taksitlendirme imkanı da sunulması, sürücülere ödeme yükünü hafifletmektedir. Ancak son başvuru tarihi olan 31 Mayıs'a kadar başvurunun yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

#3
Foto - 5 yıldan uzun süredir ehliyeti olanlar dikkat! Son gün 31 Mayıs! Ödemeyene büyük ceza var

Sürücülerin bu fırsatı değerlendirmesi, hem maddi açıdan avantaj sağlayacak hem de trafik kurallarına uyma konusunda bir farkındalık yaratacaktır. Yapılandırılan borçlara uygulanan indirimler, sürücülere önemli bir ödeme kolaylığı sunmaktadır. Bu nedenle ehliyet sahibi olan sürücülerin, cezalarını düzenlemek ve ödemelerini yapmak için bu fırsatı kaçırmamaları önemlidir.

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