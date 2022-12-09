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Aktüel
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5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!

2022-12-09 22:23:45
5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!

Samsun'da 5 yaşındaki çocuk bir ortaokulun bahçesindeki katlanır demir basketbol potasının arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

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Foto - 5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!

Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Metehan Kerem Yılmaz okulun bahçesinde oyun oynarken katlanır demir basketbol potasının arasına girdi.

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Foto - 5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!

Burada sıkışan çocuğu bulan annesi 112'den yardım istedi. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Metehan Kerem Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Foto - 5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!

Çocuğun cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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