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Otomotiv
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5 farklı markanın hafif ticari modeli Türkiye'de üretilecek

2023-03-07 19:11:10
5 farklı markanın hafif ticari modeli Türkiye'de üretilecek

TOFAŞ, Fransız Stellantis Grubu'nun Türkiye haklarını satın aldıktan sonra Bursa'da 5 farklı markanın ticari araçlarını üreteceğini duyurdu. Peugeot, Citroen, Opel ve Fiat gibi markaların hafif ticari modelleri Bursa'daki fabrikada üretilecek. Bu kararın Türkiye ve Fransa için ekonomik kalkınmayı işaret ettiği belirtildi. Grup, dünya genelinde 3 fabrikada hafif ticari araçlarını üretecek. Listede henüz açıklanmayan 5. bir marka da yer alacak.

#1
Foto - 5 farklı markanın hafif ticari modeli Türkiye'de üretilecek

Tofaş, Fransız Stellantis Grubunun Türkiye haklarını satın almasının ardından Bursa'da 5 farklı markanın ticari araçlarını üretme kararı aldı.

#2
Foto - 5 farklı markanın hafif ticari modeli Türkiye'de üretilecek

Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş (TOFAŞ), Fransız ve Amerikan Stellantis grubunun Türkiye haklarını satın aldı. Bu satın alımın ardından şirket, grubun 5 farklı markasının ticari modellerini Bursa’daki fabrikasında üretecek. Bununla birlikte farklı modellerde TOFAŞ ticari araçlarda görebiliriz. Konuyla ilgili yapılan açıklamalar hem Türkiye hem de Fransa için ekonomik kalkınmayı işaret etti.

#3
Foto - 5 farklı markanın hafif ticari modeli Türkiye'de üretilecek

Stellantis grubunun hafif ticari modelleri Fransa’nın Hordain şehrindeki fabrikasında üretiliyor. Bu üretim kapsamında 4 farklı markanın ticari araçları aslında aynı altyapılara sahip. Stellantis grubunun Türkiye haklarını TOFAŞ’ın satın alımından sonra alınan kararla birlikte bu 5 markanın hafif ticari araçlarının Bursa’da üretilmesi kararı alındı.

#4
Foto - 5 farklı markanın hafif ticari modeli Türkiye'de üretilecek

Konuyla ilgili olarak Stellantis CEO’su Carlos Tavares şu açıklamayı yaptı: “Koç Holding ile ortaklığımızı derinleştirmek; bizim için sinerji yaratacak, değer arttıracak ve Stellantis bünyesindeki bütün segmentlerin pazar potansiyelinin artmasını sağlayacak.”

#5
Foto - 5 farklı markanın hafif ticari modeli Türkiye'de üretilecek

Bu üretim kararı 5 markanın hafif ticari araçlarında tekelleşme yaratmıyor. Çünkü TOFAŞ, 5 farklı markanın ticari araçlarının tüm üretimini yapmayacak.

#6
Foto - 5 farklı markanın hafif ticari modeli Türkiye'de üretilecek

Bursa’daki fabrika, Fransa’ya destek olacak. Yani grubun hafif ticarileri dünya genelinde üç fabrikada üretilmiş olacak.

#7
Foto - 5 farklı markanın hafif ticari modeli Türkiye'de üretilecek

Türkiye gibi hafif ticari sınıfını aile aracı olarakta kullanan bir ülke de fabrikanın bulunmasıysa Stellantis grubunun hafif ticari modelleri için yeni bir pazar imkanı sunacak.

#8
Foto - 5 farklı markanın hafif ticari modeli Türkiye'de üretilecek

1- Peugeot Expert/Traveller Peugeot Expret Traveller hem iş hem aile tanımıyla yola çıkan bir otomobil. Araçta adaptif hız sabitleme sistemi, kör nokta uyarı sistemi, yorgunluk ikaz sistemi, çarpışma uyarı sistemi gibi donanımlar standart olarak sunuluyor. Expert Traveller, 2.0 BlueHDi 180 hp motor seçeneği ile Türkiye’de satılıyor.

#9
Foto - 5 farklı markanın hafif ticari modeli Türkiye'de üretilecek

2- Citroen Jumpy/Spacetourer Citroen Jumpy/Spacetourer, Peugeot ailesindeki kardeşine oldukça benziyor. Jumpy’de adaptif hız sabitleme sistemi, kör nokta uyarı sistemi, acil durum fren sistemi ve şerit asistanı gibi donanımlar standart olarak sunuluyor. 1.5 120hp ve 2.0 180hp HDİ dizel motorlar ile Türkiye’de satılıyorlar.

#10
Foto - 5 farklı markanın hafif ticari modeli Türkiye'de üretilecek

3-Opel Vivaro/Zafira Life Opel’in ticari araç sektörüne uzun aradan sonra girişini temsil eden Vivaro ve Zafira modelleri de Stellantis ailesindeki diğer hafif ticarilere oldukça benziyor. Araç Türkiye pazarında 2.0 180 HP dizel motor ile satışta.

#11
Foto - 5 farklı markanın hafif ticari modeli Türkiye'de üretilecek

4-Fiat Scudo/Ulysee Fiat’ın Türkiye’de üretilmeyen nadir hafif ticari modellerinden olan Scudo’da artık Bursa’lı. Pazara yeni giriş yapmış olan Fiat Scudo ve onun camlı van versiyonu Ulysee 2.0 145hp gücünde MultiJet dizel motora sahip. 5 farklı markadan bahsettik ancak listemizde şu an sadece 4 marka var. Bununla alakalı olarak Stellantis Grubunun açıklaması “Bursa da Peugeot, Citroen, Opel, Fiat ve sonradan açıklanacak 5. marka için üretim yapılacağını; 5. hafif ticari modelinin belli olduğunu ancak ilerleyen dönemlerde açıklanacağını” belirtiyor.

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