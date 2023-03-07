2023-03-07 19:11:10 5 farklı markanın hafif ticari modeli Türkiye'de üretilecek
TOFAŞ, Fransız Stellantis Grubu'nun Türkiye haklarını satın aldıktan sonra Bursa'da 5 farklı markanın ticari araçlarını üreteceğini duyurdu. Peugeot, Citroen, Opel ve Fiat gibi markaların hafif ticari modelleri Bursa'daki fabrikada üretilecek. Bu kararın Türkiye ve Fransa için ekonomik kalkınmayı işaret ettiği belirtildi. Grup, dünya genelinde 3 fabrikada hafif ticari araçlarını üretecek. Listede henüz açıklanmayan 5. bir marka da yer alacak.