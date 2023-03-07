5 farklı markanın hafif ticari modeli Türkiye'de üretilecek

4-Fiat Scudo/Ulysee Fiat’ın Türkiye’de üretilmeyen nadir hafif ticari modellerinden olan Scudo’da artık Bursa’lı. Pazara yeni giriş yapmış olan Fiat Scudo ve onun camlı van versiyonu Ulysee 2.0 145hp gücünde MultiJet dizel motora sahip. 5 farklı markadan bahsettik ancak listemizde şu an sadece 4 marka var. Bununla alakalı olarak Stellantis Grubunun açıklaması “Bursa da Peugeot, Citroen, Opel, Fiat ve sonradan açıklanacak 5. marka için üretim yapılacağını; 5. hafif ticari modelinin belli olduğunu ancak ilerleyen dönemlerde açıklanacağını” belirtiyor.