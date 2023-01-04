‘5 dakika daha’ diyerek erteleyenler dikkat! Bakın vücutta neye mâl oluyor

5 DAKİKA SONRA KALKACAĞINI BİLMEK STRES OLUŞTURUYOR Akkoyunlu, kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte, bazı kişilerin en ufak sese tepki verip uyandığını ve uyku halinin tamamen bittiğini, bazı kişilerin ise alarmı erteleyerek biraz sonra yataktan kalkacağını bilmelerinin bile büyük bir stres oluşturduğunu ifade etti. Uykudan uyanıklığa geçişte fizyolojik bir geçişin önerildiğini ifade eden Akkoyunlu, ancak mecburen alarm kurulması gereken durumlarda yüksek sesle uyaran yerine yavaş yavaş artan bir zil sesinin tavsiye edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Akkoyunlu, uykunun bölünmesinin ciddi kalp hastalıkları, tansiyon hastalıkları, özellikle ritim bozukluğu, şeker hastalığı hatta bazen kalp krizleri ve beyin kanamaları gibi sorunlara neden olabileceği konusunda uyardı. Peki acaba alarmı ertelemek mi yoksa uykuyu tam olarak alamamak mı kendimizi daha yorgun hissetmemize neden oluyor? Karadağ hem bu sorumuzu hem de alarm ertelemenin hangi olası Sağlık sorunlarına neden olacağını şu sözlerle açıkladı: “Yeterli miktarda REM uykusu alamazsak gün içinde yıpranmış organların yenilenmesinde sorun gelişir. REM uykusu esnasında beyin hücreleri yenilenir. REM uykusunu kaliteli alamayanlarda; beynin bilişsel ve bellek fonksiyonları sağlıklı çalışamayacağı için unutkanlık, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozukluğu, zihin sisi, karar alabilmede zorluk yaşanabilir.”