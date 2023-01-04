‘5 dakika daha’ diyerek erteleyenler dikkat! Bakın vücutta neye mâl oluyor

Bu konuda yapılmış başka bir çalışmada, kişinin sabah bir randevuya yetişmesi gerekliyse veya herhangi önemli bir işe geç kalması riski söz konusuysa saati kurmadığı takdirde gece boyunca uyanamama korkusu yaşadığı ve uykunun yapısında bozukluklar meydana geldiği saptandı. Çünkü böyle bir durumda uykunun derinliği azalıyor, kalitesi bozuluyor. ZAMANINDA UYURSANIZ ALARMDAN ÖNCE UYANABİLİRSİNİZ Akkoyunlu, kendisi de dahil bu konuda çalışan uzmanların önerisinin yetişkinler için sekiz saat uyumak olduğunu, bu sürenin altına düşülmemesi gerektiğini ifade etti. Akkoyunlu, “Eğer zamanında uyursanız alarmdan daha önce uyanabiliyorsunuz” sözleri ile biyolojik saatinize uygun bir şekilde hareket edebileceğinizin altını çizdi. “Eğer alarmınız yumuşak bir ses tonuyla çalarsa, yani uyanırken çok gürültülü bir sesle aniden sarsılmak söz konusu değilse ve alarmı kapatıp kendinize uykudan uyanıklığa geçiş için zaman tanıyabilirseniz doğala daha yakın bir biçimde uyanmış olursunuz” diyen Akkoyunlu, bunun da nispeten daha sağlıklı olduğuna dair çalışmalar bulunduğunu belirtti. Karadağ da, alarm kurmadan doğal olarak uyanmak için şunları tavsiye etti: --Alarmı uyanmak için değil; gece yatağa girme saatini belirleme için kurmalıyız. --Erişkin bir insanın ideal uyku süresi 6-8 saat olduğu için uyanmak istediğimiz saatten 8 saat önce mutlaka yatağa girmiş olmamız lazım. --Bu durumda sirkadiyen ritmimiz sayesinde alarma gerek kalmadan istenen saatte uyanmış oluruz. Yine de uyanmakta zorluk çekilirse sabah günışığı lambaları ile fizyolojiyi taklit ederek daha sağlıklı kalkabiliriz.