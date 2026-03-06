5 bin yıllık sır çözüldü! Dünyanın en eski rengi geri döndü: Bakın neymiş...
Bilim insanları, dünyanın bilinen en eski sentetik pigmentlerinden biri olan "Mısır mavisi"nin kaybolmuş formülünü tekrar ortaya çıkardı.
Başlangıçta bir müze projesi olarak başlayan çalışma, gelecekte yüksek teknoloji alanlarında da kullanılabilecek önemli bir keşfe dönüştü.
Antik Mısır'da yaklaşık MÖ 3100 yıllarından itibaren kullanılan bu pigment, ahşap, taş ve heykellerin boyanmasında yaygın şekilde kullanılıyordu. Aynı zamanda boncuk gibi süs eşyalarının yapımında da yer alıyordu.
Antik çağda lapis lazuli ve turkuaz gibi mavi taşlara alternatif olarak geliştirilen bu pigment, daha sonra Yunan ve Roma sanatında da freskler ve mozaiklerde kullanıldı. Zamanla kullanılmayan renk ise bir süre sonra unutuldu.
Araştırmacılar bu bilinen dünyanın en eski renklerinden olan mavi tonunu, farklı mineralleri yaklaşık 1000 derece sıcaklıktaki fırınlarda bir araya getirerek pigmenti yeniden üretmeye çalıştı.
Deneylerde silisyum dioksit, bakır oksit, azurit veya malakit gibi bakır içeren mineraller ve kalsiyum kaynakları kullanıldı.
Araştırmacılar, elde ettikleri pigmentleri müzedeki antik eserlerden alınan örneklerle karşılaştırarak formülün antik dönemde kullanılan versiyonuna oldukça yakın olduğunu belirledi.
Çalışmanın dikkat çekici sonuçlarından biri ise en yoğun mavi rengin oluşması için pigmentin yalnızca yaklaşık yüzde 50'sinin mavi bileşenlerden oluşmasının yeterli olması oldu. Araştırmacılar, Mısır mavisinin sadece tarihsel açıdan değil teknolojik açıdan da önemli özelliklere sahip olduğunu belirtiyor.
