  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Peki Türkiye kaçıncı sırada? En çok denizaltına sahip 10 ülke açıklandı Gümüşlük koyunda sular çekildi 3 bin 500 yıllık kral yolu ortaya çıktı Yeni kanun çıldırttı: Esnaf dükkanı böyle dağıttı! Trump'ı savaşta geri adıma zorlayacak gelişme! Her an kameralar karşısına çıkıp 'çekiliyoruz' diyebilir Az kalsın Türkiye'de kalıyordu... Osayi-Samuel hayatımda gördüğüm en kötü futbolcu! Derbi ateşi yanmaya başladı! Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi için öyle bir hamle geldi ki... İran'a istihbarat sağlıyor dediler... Savaşın seyrini altüst edecek iddia... Hiç beklemediği yerden soru gelince... 'Büyük maçlardan birinde galip gelmeyi çok arzu ediyoruz'
Aktüel
8
Yeniakit Publisher
5 bin yıllık sır çözüldü! Dünyanın en eski rengi geri döndü: Bakın neymiş...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

5 bin yıllık sır çözüldü! Dünyanın en eski rengi geri döndü: Bakın neymiş...

Bilim insanları, dünyanın bilinen en eski sentetik pigmentlerinden biri olan "Mısır mavisi"nin kaybolmuş formülünü tekrar ortaya çıkardı.

#1
Foto - 5 bin yıllık sır çözüldü! Dünyanın en eski rengi geri döndü: Bakın neymiş...

Başlangıçta bir müze projesi olarak başlayan çalışma, gelecekte yüksek teknoloji alanlarında da kullanılabilecek önemli bir keşfe dönüştü.

#2
Foto - 5 bin yıllık sır çözüldü! Dünyanın en eski rengi geri döndü: Bakın neymiş...

Antik Mısır'da yaklaşık MÖ 3100 yıllarından itibaren kullanılan bu pigment, ahşap, taş ve heykellerin boyanmasında yaygın şekilde kullanılıyordu. Aynı zamanda boncuk gibi süs eşyalarının yapımında da yer alıyordu.

#3
Foto - 5 bin yıllık sır çözüldü! Dünyanın en eski rengi geri döndü: Bakın neymiş...

Antik çağda lapis lazuli ve turkuaz gibi mavi taşlara alternatif olarak geliştirilen bu pigment, daha sonra Yunan ve Roma sanatında da freskler ve mozaiklerde kullanıldı. Zamanla kullanılmayan renk ise bir süre sonra unutuldu.

#4
Foto - 5 bin yıllık sır çözüldü! Dünyanın en eski rengi geri döndü: Bakın neymiş...

Araştırmacılar bu bilinen dünyanın en eski renklerinden olan mavi tonunu, farklı mineralleri yaklaşık 1000 derece sıcaklıktaki fırınlarda bir araya getirerek pigmenti yeniden üretmeye çalıştı.

#5
Foto - 5 bin yıllık sır çözüldü! Dünyanın en eski rengi geri döndü: Bakın neymiş...

Deneylerde silisyum dioksit, bakır oksit, azurit veya malakit gibi bakır içeren mineraller ve kalsiyum kaynakları kullanıldı.

#6
Foto - 5 bin yıllık sır çözüldü! Dünyanın en eski rengi geri döndü: Bakın neymiş...

Araştırmacılar, elde ettikleri pigmentleri müzedeki antik eserlerden alınan örneklerle karşılaştırarak formülün antik dönemde kullanılan versiyonuna oldukça yakın olduğunu belirledi.

#7
Foto - 5 bin yıllık sır çözüldü! Dünyanın en eski rengi geri döndü: Bakın neymiş...

Çalışmanın dikkat çekici sonuçlarından biri ise en yoğun mavi rengin oluşması için pigmentin yalnızca yaklaşık yüzde 50'sinin mavi bileşenlerden oluşmasının yeterli olması oldu. Araştırmacılar, Mısır mavisinin sadece tarihsel açıdan değil teknolojik açıdan da önemli özelliklere sahip olduğunu belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çinli akademisyenden İran'a kan donduran savaş taktiği! Bunu yapan hemen kazanır
Gündem

Çinli akademisyenden İran'a kan donduran savaş taktiği! Bunu yapan hemen kazanır

Ortadoğu'da sular durulmazken, Çinli Prof. Dr. Jiang Xueqin'den bölgeyi kaosa sürükleyecek, sivil katliamına davetiye çıkaran bir iddia geld..
ABD bunu hiç beklemiyordu! Barzani'den şaşırtan İran açıklaması
Dünya

ABD bunu hiç beklemiyordu! Barzani'den şaşırtan İran açıklaması

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Orta Doğu’da artan gerilimle ilgili açıklama yaptı. Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yöne..
Piyon arayan ABD'ye tepki! Kiralık silah değiliz
Dünya

Piyon arayan ABD'ye tepki! Kiralık silah değiliz

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid’in eşi Şanaz İbrahim Ahmed, İran’daki Kürt grupların silahlandırılacağı iddiaları sonrası dikkat çeken b..
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... TBMM'den flaş karar
Gündem

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... TBMM'den flaş karar

TBMM Salı günü ABD, İsrail ve İran savaşını görüşmek için kapalı gündem ile toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı..
Trump kabinede düğmeye bastı: İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem görevden alındı
Dünya

Trump kabinede düğmeye bastı: İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem görevden alındı

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik politikaları nedeniyle tepki çeken İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldığını duyurdu. Trump, No..
MİT'ten sınır ötesinde operasyon
Dünya

MİT'ten sınır ötesinde operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23