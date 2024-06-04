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Ekonomi
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5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

2024-06-04 08:25:24
5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur maaşları için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bununla beraber emekli ve memur maaşı zam oranı için 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur zammı ile birlikte Temmuz ayında 3 düzenleme yapılacak. Memura ve emekliye zam ne kadar olacak? İşte toplu sözleşme zammı dahil SGK emekli maaşı ve memur maaşları için zam hesaplama tablosu...

#1
Foto - 5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden Mayıs ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.

#2
Foto - 5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 22,72 Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 oldu. Mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu.

#3
Foto - 5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Bununla beraber 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 22,72 olarak hesaplandı.

#4
Foto - 5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE ZAM HESAPLAMA TABLOSU 5 aylık enflasyon: Yüzde 22,72 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,72 Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10 Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,32

#5
Foto - 5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN 1 VERİ KALDI Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile nihai emekli ve memur zammı belli olacak. TÜİK'in açıklamasıyla 3 Temmuz günü saat 10:00'da 6 aylık enflasyon enflasyon rakamları kesinleşecek.

#6
Foto - 5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25,86 Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükselmesi bekleniyor.

#7
Foto - 5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86 olacak. Yani kabaca enflasyonun yüzde 26 bandında olacağı hesaplanıyor.

#8
Foto - 5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

6 AYLIK BEKLENTİYE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU • 6 aylık enflasyon: Yüzde 25,86 • 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,86 • 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,44 • 6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10 • 6 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 20,04

#9
Foto - 5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 2 FORMÜL 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve bu rakamlara göre refah payı masaya yatırılacak. Bunların dışında 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme bekleniyor.

#10
Foto - 5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25,86'a göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12500-13000 TL civarında belirlenecek.

#11
Foto - 5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

En düşük emekli maaşı için en güçlü 2. senaryo ise 1 yıllık enflasyon beklentisi hesabı oldu. Burada Haziran sonrası yıllık enflasyonun yüzde 35-40 bandına oturması bekleniyor. Buna göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 13500-14000 TL civarında olabileceği hesaplandı.

#12
Foto - 5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

HÜKÜMET KALICI REFAH ARTIŞININ ANAHTARINI BELİRLEDİ Hükümet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kalıcı refah artışının olmazsa olmazını tek haneli enflasyon olarak belirledi. 'İşçinin, emeklinin ve memurun ücretlerine yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile bunun enflasyon karşısında erimesi nedeniyle refah artışı gerçekleşemez' bilinciyle hareket eden hükümet 4 kritik maddeyi belirledi. Buna göre:

#13
Foto - 5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Öngörülebilir ücret artışlarıyla milyonların alım gücü artacak. Temmuz ayında emekli ve memur zammı, Aralık ayında da yeni asgari ücret belirlenecek

#14
Foto - 5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak. Böylece kalıcı refah artışının temelleri atılmış olacak

#15
Foto - 5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişleyecek Kamuda harcama kontrolü yaparak tasarruf ön planda olacak

#16
Foto - 5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR? SSK, Bağ-Kur emeklisi bilindiği üzere her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamı doğrudan emekli maaşı zammı olurken, son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulaması dikkat çekiyor.

#17
Foto - 5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Memur ve memur emeklisi de tıpkı diğer emekliler gibi yılda 2 kez zam alıyor. Memur maaşları bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı ile belirleniyor.

#18
Foto - 5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

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