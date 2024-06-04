5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur maaşları için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bununla beraber emekli ve memur maaşı zam oranı için 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur zammı ile birlikte Temmuz ayında 3 düzenleme yapılacak. Memura ve emekliye zam ne kadar olacak? İşte toplu sözleşme zammı dahil SGK emekli maaşı ve memur maaşları için zam hesaplama tablosu...