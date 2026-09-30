5 alternatif arasından seçecek: Yerli telefonun isim babası Erdoğan olacak

ASELSAN 1997'DE CEP TELEFONU ÜRETMİŞTİ: ASELSAN için cep telefonu üretimi yeni bir alan değil. Şirket, Türkiye'de cep telefonlarının yaygınlaşmaya başladığı dönemde 1997 yılında telefon üretimi gerçekleştirmişti. Çalışmalarına 1993'te başlanan ASELSAN 1919, şirket tarafından üretilen iki cep telefonu modelinden biri olmuştu. ASELSAN 1919'un üretilmesiyle Türkiye, o dönemde dünyada cep telefonu üretebilen dokuz ülkeden biri haline gelmişti. İlk etapta 500 adet üretilen telefonun ilk ihracatı ise Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılmıştı.