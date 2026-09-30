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Meğer herkes yanlış yapıyormuş... Tansiyon ve şeker hastaları özellikle dikkat etmeli! Gözden kaçırmayın... 5 alternatif arasından seçecek: Yerli telefonun isim babası Erdoğan olacak Hem faydalı kem küçük... Çin hurması: Adını çoğu kişi bilmiyor! O besin zengin içeriğiyle öne çıkıyor Milli ürünler ilk günden büyük ilgi gördü: Güneydoğu halkı TEKNOFEST’e koştu Saniyeler içinde banyonuzu misler gibi uçucu yağ ile kokutun... 2-3 damla yetiyor Boşuna ‘bebek katilleri’ demiyoruz: Siyonist askerlerden sivil katliam itirafı
Teknoloji-Bilişim
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5 alternatif arasından seçecek: Yerli telefonun isim babası Erdoğan olacak

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5 alternatif arasından seçecek: Yerli telefonun isim babası Erdoğan olacak

Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığı yolunda dev bir adım daha atılıyor! ASELSAN ve Türk Telekom iş birliğiyle geliştirilen, üretimi Malatya'da yapılacak yerli ve milli akıllı telefon projesinde sona yaklaşıldı. 2027'nin ilk yarısında küresel pazara damga vurmaya hazırlanan iddialı cihaz için belirlenen 5 güçlü marka ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Cihazın ismi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçenekler arasından yapacağı tercihle netleşecek.

#1
Foto - 5 alternatif arasından seçecek: Yerli telefonun isim babası Erdoğan olacak

Türkiye'nin yerli akıllı telefon projesinde çalışmalar hız kazanırken, cihazın hangi isimle piyasaya çıkacağına ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. ASELSAN ve Türk Telekom iş birliğiyle üretilecek telefon için hazırlanacak 5 marka ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

#2
Foto - 5 alternatif arasından seçecek: Yerli telefonun isim babası Erdoğan olacak

5 İSİM ERDOĞAN'A SUNULACAK: 2027'nin ilk yarısında satışa çıkarılması planlanan yerli akıllı telefon için marka belirleme çalışmaları da devam ediyor. Telefonun küresel pazarda kullanılabilecek güçlü ve bilinirliği yüksek bir isimle tüketicilerin karşısına çıkması hedefleniyor.

#3
Foto - 5 alternatif arasından seçecek: Yerli telefonun isim babası Erdoğan olacak

Bu kapsamda 5 farklı isim önerisi hazırlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Yerli akıllı telefonun hangi isimle piyasaya çıkacağına Erdoğan'ın seçenekler arasından yapacağı tercihin ardından karar verilecek.

#4
Foto - 5 alternatif arasından seçecek: Yerli telefonun isim babası Erdoğan olacak

ÜRETİM MALATYA'DA YAPILACAKTI: İnovasyon tarafından yürütülen proje kapsamında telefonun üretim merkezi Malatya olacak. ASELSAN cihazın donanım ve üretim tarafını üstlenirken, Türk Telekom ise yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalama çalışmalarını yürütecek.

#5
Foto - 5 alternatif arasından seçecek: Yerli telefonun isim babası Erdoğan olacak

Yerli mühendislerin özellikle pil ve kamera teknolojileri üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiği belirtilirken, telefonun 2027'nin ilk yarısında satışa sunulması hedefleniyor.

#6
Foto - 5 alternatif arasından seçecek: Yerli telefonun isim babası Erdoğan olacak

PREMIUM, ÜST VE ORTA SEGMENT HEDEFLENİYOR: Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, cihazın premium, üst ve orta segmentlerde konumlandırılmasının planlandığını belirtti. Telefonun özellikle pil ömrü ve kamera performansıyla rakipleri karşısında iddialı hale getirilmesi amaçlanıyor.

#7
Foto - 5 alternatif arasından seçecek: Yerli telefonun isim babası Erdoğan olacak

İlk aşamada Android işletim sistemiyle piyasaya çıkması planlanan telefon için sonraki dönemlerde yerli işletim sistemi ve yerli çipe geçilmesi hedefleniyor. Projenin farklı aşamaları arasındaki geçişlerin yaklaşık birer yıllık aralıklarla gerçekleştirilmesi planlanırken, bu yöndeki yatırımların da başladığı ifade edildi.

#8
Foto - 5 alternatif arasından seçecek: Yerli telefonun isim babası Erdoğan olacak

ASELSAN 1997'DE CEP TELEFONU ÜRETMİŞTİ: ASELSAN için cep telefonu üretimi yeni bir alan değil. Şirket, Türkiye'de cep telefonlarının yaygınlaşmaya başladığı dönemde 1997 yılında telefon üretimi gerçekleştirmişti. Çalışmalarına 1993'te başlanan ASELSAN 1919, şirket tarafından üretilen iki cep telefonu modelinden biri olmuştu. ASELSAN 1919'un üretilmesiyle Türkiye, o dönemde dünyada cep telefonu üretebilen dokuz ülkeden biri haline gelmişti. İlk etapta 500 adet üretilen telefonun ilk ihracatı ise Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılmıştı.

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