5 alternatif arasından seçecek: Yerli telefonun isim babası Erdoğan olacak
Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığı yolunda dev bir adım daha atılıyor! ASELSAN ve Türk Telekom iş birliğiyle geliştirilen, üretimi Malatya'da yapılacak yerli ve milli akıllı telefon projesinde sona yaklaşıldı. 2027'nin ilk yarısında küresel pazara damga vurmaya hazırlanan iddialı cihaz için belirlenen 5 güçlü marka ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Cihazın ismi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçenekler arasından yapacağı tercihle netleşecek.