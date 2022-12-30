48 saatten az kaldı! 17 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Yeni yıl için geri sayım sürerken çalışanların gözü kulağı vergi dilimlerinde. Geçen yıl 21 Aralık'ta açıklanan vergi dilimleriyle ilgili düzenleme bu yıl ise henüz açıklanmadı. 17 milyon kişiyi ilgilendiren kritik düzenlemeyle ilk dilimin sınırının ne olacağı merak konusu. 70 bin TL'ye yükselmesi beklenen ilk dilimin sınırı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetki kullanması halinde daha da artacak. İşte 2023 vergi dilimiyle ilgili tüm detaylar...