4.500 yıldır insanlığı büyülüyor! Sırrı ekinoks günlerinde ortaya çıkıyor... Büyük Sfenks'in gizemli geçmişi

ESKİ KRALLIK YIKILINCA KADERİNE TERK EDİLDİ Bu inşaatlardan aşağı yukarı 1000 yıl kadar sonra 18'inci hanedanın firavunlarından 2'nci Amenhotep de Kefren'in kompleksinin kalıntılarına yakın bir noktada daha küçük bir tapınak inşa ettirdi. Bu Yeni Krallık yapısı kerpiç bloklardan oluşuyor ve Sfenks'in tapınağının kuzeydoğu köşesinde yer alıyor. Bu tapınak o dönemde Sfenks'le özdeşleştirilen Tanrı Har-em-akhet'e yani "ufuktaki Horus"a adanmıştı. Eski Krallık'ın yıkılmasının ardından Sfenks ve çevresindeki yapılar kaderlerine terk edildi ve büyük oranda yıkıldı. Yüzyıllar boyunca çöl kumları bu yapıların etrafında ve üzerinde birikti. Sfenks'in yeniden doğuşu MÖ 1539-1075 yıllarında hüküm sürdüğü tahmin edilen Yeni Krallık döneminde oldu. Genç bir firavun, iktidarının kökenlerinin eski krallara uzandığını kanıtlamak için Sfenks'i kullandı. Sfenks'in iki ayağı arasında 4'üncü Thutmose'nin Rüya Steli bulunuyor. 1817'de bulunan bu stel, Sfenks'e inşasından çok sonra 18'inci hanedan döneminde eklenmişti. 3,5 metre boyunda 15 kilo ağırlığında olan Rüya Steli dev bir granit taş. Bu taşın üzerine incelikle kazınmış olan yazılar, 18'inci hanedanın sekizinci kralı olan Firavun 4'üncü Thutmose'nin henüz genç bir prens ve Sfenks'in de omuzlarına kadar kuma gömülü bir heykel olduğu zamanlarda yaşanmış bir olayı anlatıyor. Stelde yazanlara göre, günlerden bir gün Thutmose, Büyük Sfenks'in gölgesinde öğle uykusuna yatmışken güneş tanrısı Horemakhet-Khepri-Ra-Atum, Sfenks formunda kendisine göründü. Tanrı, Prens'e heykelin etrafındaki kumları temizlediği takdirde kendisini kral yapacağını söyledi. SAKALI THUTMOSE EKLETTİ Bu hikâyenin nasıl sonlandığı bilinmiyor çünkü zaman içinde yazıtın alt kısmında aşınmalar yaşandı. Ancak bu rüya 4'üncü Thutmose'nin tahta geçmeyi hak edenin kendisi olduğu söyleminin en güçlü dayanağı oldu. (Aslında babası 2'nci Amenhotep'in ardından taht sırasında başka adaylar vardı.) Rüyanın gerçek olup olmadığı tartışmalı olsa da yeni firavunun tanrısallığına ve eski zamanlardaki kralların soyundan geldiğine yönelik iddialarını kuvvetlendirdi. Thutmose tahta geçince Sfenks için bir restorasyon ve temizlik projesi başlattı. Bilim insanlarına göre bu süreçte Thutmose, Sfenks'in çenesine taştan bir sakal ekletti. İlerleyen yıllarda bu sakal düştü ve parçaları 1817'de yapılan kazılarda tespit edildi. Yeni Krallık döneminde ilgi odağı olan Sfenks, ilerleyen yıllarda bir kez daha kaderine terk edildi. Etrafında biriken kumlar nedeniyle sadece kafası görünür halde kalan Sfenks, bu vaziyette bile gücünü kaybetmedi. Örneğin çeşitli kayıtlarda 12'nci ve 13'üncü yüzyıllarda yerel halkın Nil Nehri'nde taşkın olmasını sağlayıp mahsulü bereketlendirmesi için Sfenks'e adaklar adadığı yazılı. Arap gezgin ve haritacı El İdrisî de 11'inci yüzyılda, Fatımiler döneminde yükselmek isteyenlerin Sfenks'in huzuruna çıktığını belirtmişti. 4.500 yıldır insanlığı büyülüyor Sırrı ekinoks günlerinde ortaya çıkıyor... Büyük Sfenksin gizemli geçmişi