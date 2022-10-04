45 TL'den 1300 TL'ye çıktı! Su faturası Ankaralıları şoka soktu

Fahri Çakır: "70 yıldır bu köyde yaşıyorum. Böyle bir su faturası skandalıyla ilk defa karşılaştım. Köylüye reva mı? Bize deniliyor ki: 'Üretin' Üretmek için de ne yapacağız? Ben suya bu parayı verirsem ben nasıl geçineceğim? Geçmişte en fazla gelen fatura 60-70 TL'ydi. Bu seneki su faturaları ben anlamadım. Su faturalarının rakamları çıldırdı, rezil olduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 'Gölbaşı Encümeni'nden kırsal kalkınmayı çıkarın, tekrar eskiye dönecek' dediler. Gölbaşı Belediyesi, söz konusu yazıyı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdi. Yine yüklü fatura geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bizim mağduriyetimizi gidersin. 4 bin 722 bin TL su faturasını nasıl ödeyeceğim? Sayın Mansur Yavaş, kırsalın çocuğu köylünün yanında olduğunu iddia ediyordu. 'Su bedava olmalıydı' diyordu. 'Sudan para alınmaz' diyordu. 'Köylü üretmeli ve ekmeli' deniliyordu. Bu su faturaları nedir? ceza gibi üretmedikçe nasıl kalkınacağız? Hani köylü milletin efendisi deniliyordu. Kendi yöremizdeki suyu kullanıyoruz, kendi suyumuz bize bile daha indirimli verilmiyor."