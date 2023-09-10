43 yıldır dinmeyen acı! Darbeden sonra nüfus kağıtları değişti işte sebebi...

Askeri ihtilalin sağ kesime yapıldığını belirten Fırtına, "Kardeşim o zaman cezaevinde bulunuyordu. Mahkemesi devam ediyordu. Kenan Evren soldan Necdet Adalı diye bir arkadaşı idam ediyor, sağdan da kardeşimi idam ediyorlar. Bunu da denge olsun diye yapıyorlar. Denge olsun diye genç bir fidan idam edilebilir mi? Askeri cuntanın ülkemizde yaptığı budur. Ben bu ızdırabı 43 yıldır yaşıyorum. Bu acıyı her sene çekiyorum. Hayatımız karardı, annem kardeşimin adını sayıklayarak öldü. Son sözü de Mustafa oldu. Bizi perişan ettiler, ailede bir ben bir de kız kardeşim kaldık. Ben gücüm yettiği kadar anılarını yaşatıyorum. Bu mektubunu 81 ile dağıttım" dedi. Tek istediğinin soy isminin geri verilmesi olduğunu belirten Fırtına, "Geçen yıl eski İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile bir araya gelerek bu durumu görüştük. Her sene bu şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın benimle bir kez görüşmesini istiyorum. Elimdeki tüm belgeleri teslim edeceğim. Kardeşim 3 parça halinde bize mektup yazarak, mektubunda suçsuz olduğunu belirtip, hakkımızı helal etmemizi istiyor. Bize idamını 2 gün sonra haber verdiler, annem ve babam görüşmek için gidiyorlar. Görüşemezsiniz diyorlar, savcılıkla görüşmek için gittiklerinde idam edildiğini söylüyorlar. Gazeteye bir bakıyorlar orada yazıyor. Cenazeyi kendileri defnediyorlar. 9 ay 10 gün sonra mahkeme kararıyla mezarını açtırdık, tespit yaptırdık" açıklamasına yer verdi.