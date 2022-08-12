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422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

2022-08-12 09:53:20
422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

#1
Foto - Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararnamesi yayınlandı. Resmi Gazete'de Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi de yer aldı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 422 Mülki İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin yeni görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile atandı.

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararnamesi yayınlandı. Resmi Gazete'de Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi de yer aldı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 422 Mülki İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin yeni görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile atandı.

#2
Foto - 1. sınıf ilçede görev yapan 46, 2. sınıf ilçede görev yapan 37, 3. sınıf ilçede görev yapan 43, 4. sınıf ilçede görev yapan 104, 5. sınıf ilçede görev yapan 38, 6. sınıf ilçede görev yapan 61 olmak üzere toplam 329 ilçe kaymakamının görev yerleri değiştirildi. İstanbul'da 12, Ankara'da 4, İzmir'de ise 10 kaymakamın görev yerleri değiştirilirken, kayyumluk görevi de icra eden kaymakamlardan 12'si farklı görevlere atandı, yerlerine yeni kaymakamların ataması yapıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde atamaya tabi tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirilirken bu bölgelerde tayine tabi olan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenler daha üst görevlerde değerlendirildi. Kararname sonrası boş kalan ilçelere kaymakam vekili görevlendirildi, 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı.

1. sınıf ilçede görev yapan 46, 2. sınıf ilçede görev yapan 37, 3. sınıf ilçede görev yapan 43, 4. sınıf ilçede görev yapan 104, 5. sınıf ilçede görev yapan 38, 6. sınıf ilçede görev yapan 61 olmak üzere toplam 329 ilçe kaymakamının görev yerleri değiştirildi. İstanbul'da 12, Ankara'da 4, İzmir'de ise 10 kaymakamın görev yerleri değiştirilirken, kayyumluk görevi de icra eden kaymakamlardan 12'si farklı görevlere atandı, yerlerine yeni kaymakamların ataması yapıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde atamaya tabi tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirilirken bu bölgelerde tayine tabi olan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenler daha üst görevlerde değerlendirildi. Kararname sonrası boş kalan ilçelere kaymakam vekili görevlendirildi, 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı.

#3
Foto - Göç İdaresi Başkanlığında boş bulunan Başkan Yardımcılığı görevine Bakanlığın İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Can Ozan Tuncer getirildi.

Göç İdaresi Başkanlığında boş bulunan Başkan Yardımcılığı görevine Bakanlığın İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Can Ozan Tuncer getirildi.

#4
Foto - Uyum ve iletişim Genel Müdür Vekili Gökçe Ok, Yabancılar Genel Müdürü Vekili Gözde Özkorul, Uluslararası Koruma Genel Müdür Vekili Muhammet Selami Yazıcı, Düzensiz Göç ile Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdür Vekili Ramazan Seçilmiş ile Rehberlik ve Denetim Başkan Vekili Hacı Memet Gürlek aynı görevlere asaleten atandı. İller idaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Fırat Taşolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü oldu.

Uyum ve iletişim Genel Müdür Vekili Gökçe Ok, Yabancılar Genel Müdürü Vekili Gözde Özkorul, Uluslararası Koruma Genel Müdür Vekili Muhammet Selami Yazıcı, Düzensiz Göç ile Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdür Vekili Ramazan Seçilmiş ile Rehberlik ve Denetim Başkan Vekili Hacı Memet Gürlek aynı görevlere asaleten atandı. İller idaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Fırat Taşolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü oldu.

#5
Foto - Sahil Güvenlik Komutanlığında Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz Tümamiralliğe, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı SG Albay Ahmet Bahadır Tuğamiralliğe, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı SG Albay Oğuz Bavbek Tuğamiralliğe terfi ettirildi ve bulundukları görevlere intibak atamaları yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığında Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz Tümamiralliğe, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı SG Albay Ahmet Bahadır Tuğamiralliğe, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı SG Albay Oğuz Bavbek Tuğamiralliğe terfi ettirildi ve bulundukları görevlere intibak atamaları yapıldı.

#6
Foto - 422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

#7
Foto - 422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

#8
Foto - 422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

#9
Foto - 422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

#10
Foto - 422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

#11
Foto - 422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

#12
Foto - 422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

#13
Foto - 422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

#14
Foto - 422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

#15
Foto - 422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

#16
Foto - 422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

#17
Foto - 422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

#18
Foto - 422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

422 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirildiği karar Resmi Gazete'de

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