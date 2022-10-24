40 yıldır bal üreterek 7 çocuk yetiştirdi

Arıcılığın sıradan bir meslek olmadığını, arılarla gönül bağı kurduğunu anlatan Çelik, "Öyle bir şey ki arıcılık, gerçekten yapana çok iyi bir randıman veriyor. Diğer işleri de engellemez. Mesela terzilik yapsan da engellemez, bahçecilik yapsan da engellemez. Arının işi günlük 1-2 saat. Getirisi de yüksek. Tabii iyi bakar, iyi çalışırsan. Ben 40 yıldır yaptığım arıcılık sayesinde 7 çocuk büyüttüm, 7 tane düğün ettim. Şimdi 16 torunum oldu, onlarla da ilgileniyorum. Öyle bir şey ki başka bir mesleği olmayan herkes arıcılığı yapsa çok güzel randıman alır, geçimini temin eder." diye konuştu. Çelik, bazen dizi seyreder gibi arılarını izlediğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: