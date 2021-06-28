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Ekonomi
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40 günde 10 bin TL kazanıyorlar!

2021-06-28 00:24:52
40 günde 10 bin TL kazanıyorlar!

40 günde tam 10.000 TL para kazanıyorlar! Bilecik'te ipek böcekçiliğiyle uğraşan 70 aile, kuluçkadan çıkan ipek böceklerinin ördüğü kozaları, Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) yetkililerine teslim etti. Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi sorumlusu Ahmet Genç, "25-30 gün dut yaprağı yiyor ve bu süre boyunca 4 uyku evresi geçiriyor. Daha sonra 8-10 gün koza örüyorlar. 40 gün sonra üreticilerimizden böceklerimizi koza olarak teslim alıyoruz. Üreticilerimizin sağlıklı şekilde koza elde etmesi için süreci takip ediyoruz. Verilen destekler sayesinde Bilecik ve yöresinde 70 aile koza üreticiliği yapıyor." diye konuştu. Bu yıl her hane 40 günlük bakımı sonrası 10 bin lira civarında gelir elde edecek.

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Foto - Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi sorumlusu Ahmet Genç,

Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi sorumlusu Ahmet Genç, "25-30 gün dut yaprağı yiyor ve bu süre boyunca 4 uyku evresi geçiriyor. Daha sonra 8-10 gün koza örüyorlar. 40 gün sonra üreticilerimizden böceklerimizi koza olarak teslim alıyoruz. Üreticilerimizin sağlıklı şekilde koza elde etmesi için süreci takip ediyoruz. Verilen destekler sayesinde Bilecik ve yöresinde 70 aile koza üreticiliği yapıyor." diye konuştu. Bu yıl her hane 40 günlük bakımı sonrası 10 bin lira civarında gelir elde edecek. Bursa Kozabirlik'e bağlı 50 Numaralı Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi Mayıslar Mahallesi'ndeki tesislerde kuluçkadan çıkan ipek böceklerini nisan ve mayısta üreticilerin adreslerine ulaştırdı.

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Foto - Dut ağaçlarından topladıkları yaprakları traktörle besleme noktalarına getiren üreticiler, traktörlerin giremediği bölgelere ise yürüyerek gidip yaprakları bağlayarak sırtlarında taşıdı. Eski okul binaları ve evlerde dut yapraklarını yiyerek beslenen ipek böceklerinin ördüğü kozalar, Kozabirlik görevlileri tarafından adreslere gidilerek alındı.

Dut ağaçlarından topladıkları yaprakları traktörle besleme noktalarına getiren üreticiler, traktörlerin giremediği bölgelere ise yürüyerek gidip yaprakları bağlayarak sırtlarında taşıdı. Eski okul binaları ve evlerde dut yapraklarını yiyerek beslenen ipek böceklerinin ördüğü kozalar, Kozabirlik görevlileri tarafından adreslere gidilerek alındı.

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"Üreticilerimizin sağlıklı şekilde koza elde etmesi için süreci takip ediyoruz" - Bir pakette 20 bin ipek böceği sadece dut yaprağı yiyerek 40 günde her bir kozadan tek parçada 800 ila 1200 metrelik iplik üretiyor. 3 kilogram ipek böceği kozasından 2 kilogram civarında ham ipek çıkıyor. Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi sorumlusu Ahmet Genç, AA muhabirine, Sarıcakaya tesislerinde ipek böceği yumurtalarının kuluçkaya alındığını ve 10 günlük sürede canlanınca üreticilere teslim edildiğini söyledi.

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Foto - İpek böceğinin 11'inci günde dut yaprağı yeme aşamasına geldiğini belirten Genç,

İpek böceğinin 11'inci günde dut yaprağı yeme aşamasına geldiğini belirten Genç, "25-30 gün dut yaprağı yiyor ve bu süre boyunca 4 uyku evresi geçiriyor. Daha sonra 8-10 gün koza örüyorlar. Yörede kozaların yüzde 70'inin üretildiği İnhisar ilçesi Koyun köyünün muhtarı Gürol Emir de ipek böcekçiliğini kendisinin ve köylülerin yıllardır yaptığını söyledi. Bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Emir, şöyle devam etti: "Meşakkatli bir iş ama getirisi çok güzel. Tarım ve Orman Bakanlığımız ipek böcekçiliğine destek veriyor. Valimiz Bilal Şentürk'ün tensipleriyle de kullanılmayan okullarımızda ipek böceği yetiştiriyoruz. Kozabirlik her zaman üreticimizin yanında. Bu yıl her hane 40 günlük bakımı sonrası 10 bin lira civarında gelir elde edecek. Gençlerimize ipek böceği yetiştirmelerini tavsiye ediyorum."

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"Aşama aşama büyümeleri çok hoşumuza gidiyor" - Üreticilerden İbrahim Torul, ipek böcekçiliğinin kendilerine babalarından miras kaldığını anlattı. Kozabirlik tarafından hem dut fidanları hem de ipek böceklerinin ücretsiz verildiğini belirten Torul, "Eskiden 17-18 paket bakıyorduk ama şimdi 3 paket bakabiliyoruz. 3 paketten 200-250 kilogram koza elde ediyoruz." dedi. Rukiye Yılmaz ise kendisini bildi bileli ipek böceği yetiştirdiğini belirtti. Bakımında son 15 günün çok zor olduğuna değinen Yılmaz, "Bize karınca gibi çıkmış olarak geliyor. Dut yapraklarını kıyarak besliyoruz. Yani ipek böceklerine çocuklarımız gibi bakıyoruz. Aşama aşama büyümeleri çok hoşumuza gidiyor. 4-5 aşamadan sonra koza sarmaya başlıyor. Son koza halinde görünce çok mutlu oluyoruz. Koza oluşurken ölmezse seviniyoruz, öldüğü zaman üzülüyoruz tabii." ifadelerini kullandı. Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ikamet eden Yeliz Demirkapı da yetiştiriciliğe geçen yıl başladığını ve iyi bir kazanç sağladığını dile getirdi.

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