40 günde 10 bin TL kazanıyorlar!

"Aşama aşama büyümeleri çok hoşumuza gidiyor" - Üreticilerden İbrahim Torul, ipek böcekçiliğinin kendilerine babalarından miras kaldığını anlattı. Kozabirlik tarafından hem dut fidanları hem de ipek böceklerinin ücretsiz verildiğini belirten Torul, "Eskiden 17-18 paket bakıyorduk ama şimdi 3 paket bakabiliyoruz. 3 paketten 200-250 kilogram koza elde ediyoruz." dedi. Rukiye Yılmaz ise kendisini bildi bileli ipek böceği yetiştirdiğini belirtti. Bakımında son 15 günün çok zor olduğuna değinen Yılmaz, "Bize karınca gibi çıkmış olarak geliyor. Dut yapraklarını kıyarak besliyoruz. Yani ipek böceklerine çocuklarımız gibi bakıyoruz. Aşama aşama büyümeleri çok hoşumuza gidiyor. 4-5 aşamadan sonra koza sarmaya başlıyor. Son koza halinde görünce çok mutlu oluyoruz. Koza oluşurken ölmezse seviniyoruz, öldüğü zaman üzülüyoruz tabii." ifadelerini kullandı. Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ikamet eden Yeliz Demirkapı da yetiştiriciliğe geçen yıl başladığını ve iyi bir kazanç sağladığını dile getirdi.