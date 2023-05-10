4 yolun kesiştiği noktada duruyor! Bu mezarın sırrı ne?

Bu kabrin arkada tarafında bir ev daha vardı. Kamulaştırma çalışmaları neticesinde evin olduğu yerden bir yol açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte kabir yolun ortasında kaldı ve burada bir kavşak meydana geldi. Burada çok fazla çalışma yapılamadı. Gelen makineler hep bir arıza çıkardı. Burada bulunan kabir sembolik bir kabir aslında, orada bulunan kişi sembolik mezarın yanında bulunan kapaktan indiğimizde alt tarafta yatıyor" dedi.