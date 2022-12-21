4 yılda 4 bin fidan doğayla buluştu

“Bugünü ve yarını daha yaşanabilir kılmak için sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz” 4 yıldır devam eden projeleriyle hizmet verdikleri 4 ilde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ise“Çevre ile dost projelerin sürdürülebilir bir dünya için önemi büyük. Şirket olarak doğal kaynakları koruyarak, bugünü ve yarınıdaha yaşanabilir kılmak için hareket ediyoruz. Yeşil Dönüşüm Ormanları Projemizde kağıt tüketimini dengelemek amacıyla yola çıktık. 2022 yılında proje hedefinde yer alan şehrimizYalova oldu ve burada bin ağaçlık bir ormanı daha doğa ile buluşturduk. Kuruluş olarak paydaşlarımız için sağladığımız değer, çevreye olan olumsuz etkimizi de en aza indirmek üzerine kurulu.Çevreye ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiğimiz ağaçlandırma çalışmalarımızı bu çerçevede devam ettiriyoruz. Destekleri için Armutlu Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum.Bu tip iş birlikleriekolojik dengenin korunması ve çevre duyarlılığının önemine dikkat çekmek için farkındalık oluşturuyor” şeklinde konuştu. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda pek çok sosyal proje üreten şirketin, müşterilerine sunduğu dijital hizmet kanallarının yanı sıra kurum içi dijital evrak yönetim sistemi de bulunuyor. Faturalandırma süreçlerinde de yoğun bir şekilde dijital kanalları kullanan şirketin, elektronik faturayı tercih eden müşterilerinin sayısı ise 1.6 milyonu aşmış durumda.