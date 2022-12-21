4 yılda 4 bin fidan doğayla buluştu

Uludağ Elektrik’in fatura ve abonelik işlemlerinde kullanılan kağıtların doğaya yeniden kazandırılması amacıyla başlattığı Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi çerçevesinde Yalova’nın Armutlu ilçesinde 1000 fidanlık orman oluşturuldu. Projeyle bölgenin yeşil alan miktarının artmasına katkı sağlanırken, ekolojik denge de korunuyor. Yeşil Dönüşüm Ormanları Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’nin ardından şimdi de Yalova’da kök salıyor. Daha önce yangın tehlikesi geçirmiş veya kurak olan bölgeleri tercih eden şirket, ağaçlandırma projesi ile yeşil alan miktarı açısından fakir bölgelerin yeşil alan oranını artırırken, sağlıklı bir kent yaşamına da destek oluyor.Projenin Yalova etabı için Armutlu’da yapılan dikim çalışması ile fidanlar toprakla buluşturuldu. Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat ve Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac’ın katılım sağladığı etkinliğe Uludağ Elektrik çalışanları ve Yalova Orman Bölge Müdürlüğü de destek verdi.