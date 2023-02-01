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Hayat-Aktüel
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4 ilde 205 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

2023-02-01 16:44:45
4 ilde 205 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 205 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

#1
Foto - 4 ilde 205 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüksek yerleşim yerlerinde kar ve tipi etkisini aralıklarla sürdürüyor.

#2
Foto - 4 ilde 205 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Bahçesaray'da 4, Başkale'de 1, Çatak'ta 7 ve Gürpınar ilçesinde 3 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

#3
Foto - 4 ilde 205 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

#4
Foto - 4 ilde 205 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, önceki gün kar yağışı ve tip nedeniyle kent genelinde ulaşımın sağlanamadığı 92 yerleşim birimlerinden 82'sinin yolu, karla mücadele ekiplerince açıldı.

#5
Foto - 4 ilde 205 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Vatandaşların ulaşım konusunda mağduriyet yaşamaması için 24 saat mesai harcayan ekipler, Şemdinli ilçesindeki 10 yerleşim yerinin yolunu açmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

#6
Foto - 4 ilde 205 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Bitlis ve ilçelerinde de 82 köy yolu kardan kapandı.

#7
Foto - 4 ilde 205 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşullarından kapanan köy yollarını en kısa zamanda açacaklarını belirtti.

#8
Foto - 4 ilde 205 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Belediye ekipleri mahallelerde yol ve kaldırımlarda biriken karları temizlemek için çalışmalarını sürdürürken vatandaşlar da ev ve iş yerleri önündeki kar yığınlarını küredi.

#9
Foto - 4 ilde 205 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte, tarihi köprüler beyaza büründü.

#10
Foto - 4 ilde 205 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Muş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

#11
Foto - 4 ilde 205 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde 98 köy yolunun kapandığını söyledi.

#12
Foto - 4 ilde 205 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışının durmasıyla çalışmalara başlayacaklarını belirten Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

#13
Foto - 4 ilde 205 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Belediye ekipleri kaldırım, cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.

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