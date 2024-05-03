4 aylık fark belli oldu! Memur ve emeklilerin merakla beklediği veri

TÜİK tarafından nisan ayı enflasyon verisi açıklandı. Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3,18 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için de yüzde 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Buna göre emeklilerin alacağı 4 aylık zam farkı belli oldu. Peki en düşük emekli maaşı için tahminler neler? İşte detaylar...