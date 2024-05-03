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Ekonomi
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4 aylık fark belli oldu! Memur ve emeklilerin merakla beklediği veri

2024-05-03 10:49:12
4 aylık fark belli oldu! Memur ve emeklilerin merakla beklediği veri

TÜİK tarafından nisan ayı enflasyon verisi açıklandı. Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3,18 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için de yüzde 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Buna göre emeklilerin alacağı 4 aylık zam farkı belli oldu. Peki en düşük emekli maaşı için tahminler neler? İşte detaylar...

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#1
Foto - 4 aylık fark belli oldu! Memur ve emeklilerin merakla beklediği veri

TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre emeklilerin alacağı 4 aylık zam farkı belli oldu. Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3,18 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için de yüzde 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

#2
Foto - 4 aylık fark belli oldu! Memur ve emeklilerin merakla beklediği veri

Böylece dördüncü aydan zam yüzde 18,72 olarak belirlendi. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

#3
Foto - 4 aylık fark belli oldu! Memur ve emeklilerin merakla beklediği veri

Peki en düşük emekli maaşı için tahminler neler? Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıkladı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - 4 aylık fark belli oldu! Memur ve emeklilerin merakla beklediği veri

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? En düşük emekli maaşı şu anda 10 bin TL seviyesinde. Şu anda en düşük emekli maaşının asgari ücrete oranla 15 bin TL civarında olması lazımdı. Şu anda asgari ücret 17 bin 2 TL. Ara dönemde asgari ücrete zam yapılmayacak. Asgari ücrete ara zam yapılmazken emekli maaşlarına bir ara zam yapılacak. Bu da makasın kapatılması adına önemli bir fırsattır.

#5
Foto - 4 aylık fark belli oldu! Memur ve emeklilerin merakla beklediği veri

En düşük emekli maaşı 15 bin TL seviyesine çıkarılırsa 17 bin 2 TL olan asgari ücrete göre değerlendirilecek olursak emekli maaşları iyileştirilmiş olur ve emeklilerin üzerindeki hayat pahalılığı bir nebze de olsa alınmış olur diyebiliriz.

#6
Foto - 4 aylık fark belli oldu! Memur ve emeklilerin merakla beklediği veri

AHMET KURTULUŞ: ENFLASYONUN ÜZERİNDE 5 PUAN REFAH PAYI VERİLEBİLİR Konuyla ilgili Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: “Altıncı ayın sonunda beklenen enflasyon oranının yüzde 25’ler civarında olacağı kanaatindeyiz. Enflasyonun üzerine 5-6 puanlık bir refah payı yapılacağını ve SSK, Bağkur emeklisinin maaşlarına yüzde 30’un üzerinde bir zam yapılacağını değerlendiriyorum. Enflasyon yüzde 25 oranında gerçekleşirse yüzde 5-6 puanlık bir refah payı artışı SSK ve Bağkur emeklileri için söz konusu olacaktır.

#7
Foto - 4 aylık fark belli oldu! Memur ve emeklilerin merakla beklediği veri

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TAHMİNİNİZ NEDİR? En düşük emekli maaşı için tahminim şu: Refah payı ile beraber belirlenecek oranda bir artış yapılacaktır. Yaklaşık olarak en düşük emekli maaşının 13 bin TL civarında belirleneceği kanaatindeyim.”

#8
Foto - 4 aylık fark belli oldu! Memur ve emeklilerin merakla beklediği veri

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Yorumlar

meleknur

ASGARİ ÜCRETLİMİ ÇOCUK BÜYÜTÜP OKUTACAK EVLENDİRECEK? BUGÜN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN YAŞ ARALIĞINA BAKIN? HANGİSİNİN GİDERİ DAHA ÇOKSA ONA VERİN ZAM VERİN ZAM. EMEKLİYE DEVLET ZAM YAPANA KADAR O FARKI ASGARİ ÜCRETLİYE VERSİN GENÇ NESİLLER ÇOĞALSIN!

meleknur

NE BU MEMUR EMEKLİ FURYASI? ÜLKEMİZ YAŞLANIYOR? EMEKLİLERİN KÜÇÜK BEKBEKLERİ Mİ VAR? ÇOCUK MU OKUTUYORLAR? BEZ Mİ ALIYORLAR? BEBEK MAMASI MI ALIYORLAR? BIRAKIN GENÇ NÜFÜSU ARTIRMAYA BAKIN
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