  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı

2021-08-06 00:54:47
4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı

Yozgat’ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre kaza, Yozgat-Sivas E-88 karayolu Çalatlı köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yozgat-Sivas E-88 karayolu Çalatlı köyü yakınlarında meydana geldi.

#2
Foto - Yozgat istikametinden gelen Y.C. idaresindeki 40 NB 190 plakalı Passat marka araç, Sivas istikametinden gelen R.B. yönetimindeki 40 BB 604 plakalı araca, daha sonra da İ.S. idaresindeki 66 DU 013 plakalı araca ve O.M.’nin kullandığı yabancı plakalı otomobile çarptı.

Yozgat istikametinden gelen Y.C. idaresindeki 40 NB 190 plakalı Passat marka araç, Sivas istikametinden gelen R.B. yönetimindeki 40 BB 604 plakalı araca, daha sonra da İ.S. idaresindeki 66 DU 013 plakalı araca ve O.M.’nin kullandığı yabancı plakalı otomobile çarptı.

#3
Foto - 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

#4
Foto - Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne ve Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne ve Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

#5
Foto - Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda trafik akışı polis ekiplerince güvenli bir şekilde sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda trafik akışı polis ekiplerince güvenli bir şekilde sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uyanış'a katılan Fahriye Evcen'den takdir toplayan paylaşım
Medya

Uyanış'a katılan Fahriye Evcen'den takdir toplayan paylaşım

TRT 1'de yayınlanan "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinin kadrosuna katılan oyuncu Fahriye Evcen Instagram hikayesinde orman yangınları için tak..
HÜRJET'in ilk teslimat tarihi belli oldu
Teknoloji

HÜRJET'in ilk teslimat tarihi belli oldu

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET"in ilk teslimatının 2025 yılında yapılacağını açıkladı...
Dünya

"En tehlikeli" mafya lideri yakalandı

İtalyanın en tehlikeli mafya lideri olarak gösterilen Domenico Paviglianiti, İspanya'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Türk Hava Kurumu kayyum heyetinden açıklama
Aktüel

Türk Hava Kurumu kayyum heyetinden açıklama

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, 6 uçağın yeniden havalanabilmesi için 4 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirterek "Var ol..
Dünya devinden Türkiye kararı: Yola çıktılar
Dünya

Dünya devinden Türkiye kararı: Yola çıktılar

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak yardımda bulunulacağını açıkladı.
Ya KADEM ya Üsküdar Belediyesi atılan bu rezil iftiraya cevap versin!
Gündem

Ya KADEM ya Üsküdar Belediyesi atılan bu rezil iftiraya cevap versin!

Gazeteci yazar Fehmi Çalmuk, Üsküdar Belediyesi'nde verilen bir konferansta KADEM'de programlar yapan tesettürlü bir sunucunun, kız öğrencil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay