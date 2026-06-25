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Dünya
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39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi

Venezuela 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5'lik iki büyük depremle sarsıldı. Çok sayıda yıkım yaşandı. Ülke genelinde OHAL ilan edildi.

#1
Foto - 39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi

Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi.

#2
Foto - 39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi

Depremde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

#3
Foto - 39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi

Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

#4
Foto - 39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi

La Guaria'nın depremden en çok etkilenen eyalet olduğunu kaydeden Rodriguez, şunları söyledi:

#5
Foto - 39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi

"Onlarca bina yıkıldı, Tanrı’nın kurtarmamıza izin verdiği canları kurtarma yönündeki o zorlu görevi yürütüyoruz.

#6
Foto - 39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi

La Guaria gerçek bir trajedi ile karşı karşıya ve afet bölgesi oldu."

#7
Foto - 39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi.

#8
Foto - 39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

#9
Foto - 39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

#10
Foto - 39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#11
Foto - 39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#12
Foto - 39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#13
Foto - 39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#14
Foto - 39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#15
Foto - 39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#16
Foto - 39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#17
Foto - 39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#18
Foto - 39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi

İşte bölgeden görüntüler...

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