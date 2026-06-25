39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi
Venezuela 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5'lik iki büyük depremle sarsıldı. Çok sayıda yıkım yaşandı. Ülke genelinde OHAL ilan edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Venezuela 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5'lik iki büyük depremle sarsıldı. Çok sayıda yıkım yaşandı. Ülke genelinde OHAL ilan edildi.
Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi.
Depremde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.
Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.
La Guaria'nın depremden en çok etkilenen eyalet olduğunu kaydeden Rodriguez, şunları söyledi:
"Onlarca bina yıkıldı, Tanrı’nın kurtarmamıza izin verdiği canları kurtarma yönündeki o zorlu görevi yürütüyoruz.
La Guaria gerçek bir trajedi ile karşı karşıya ve afet bölgesi oldu."
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi.
USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
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