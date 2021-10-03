2021-10-03 13:45:40 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge çıkacak mı ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge son dakika haberleri: 3600 ek göstergede son durum ne? Kamuda çalışan memurların, aylık maaşlarınının yanında, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin tespitinde büyük bir paya sahiptir. 3600 ek gösterge kime verilecek? Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak.