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3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge çıkacak mı ne zaman çıkacak?

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3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge çıkacak mı ne zaman çıkacak?

2021-10-03 13:45:40
3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge çıkacak mı ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge son dakika haberleri: 3600 ek göstergede son durum ne? Kamuda çalışan memurların, aylık maaşlarınının yanında, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin tespitinde büyük bir paya sahiptir. 3600 ek gösterge kime verilecek? Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak.

#1
Foto - Bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge artışına ilişkin olarak müjde vermiş “Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız” demişti. Meclis’in yeni yasama yılana başlayacak olması nedenile 3600 ek gösterge bekleyenler 3600 ek gösterge Meclis’e gelir mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkar? 3600 ek gösterge yasası çıkar mı, ne zaman çıkar? soruları da sorulmaya başlandı.

Bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge artışına ilişkin olarak müjde vermiş “Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız” demişti. Meclis’in yeni yasama yılana başlayacak olması nedenile 3600 ek gösterge bekleyenler 3600 ek gösterge Meclis’e gelir mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkar? 3600 ek gösterge yasası çıkar mı, ne zaman çıkar? soruları da sorulmaya başlandı.

#2
Foto - 3600 ek gösterge Meclis’e gelecek mi? TBMM Genel Kurulu, 5 Ekim Salı günü toplanarak Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'nu ele alacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 5 Ekim Salı günü toplanacak. Komisyonda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Düzenlemeyle, mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi için çeşitli vergi kanunlarında değişiklikler yapılacak.

3600 ek gösterge Meclis’e gelecek mi? TBMM Genel Kurulu, 5 Ekim Salı günü toplanarak Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'nu ele alacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 5 Ekim Salı günü toplanacak. Komisyonda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Düzenlemeyle, mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi için çeşitli vergi kanunlarında değişiklikler yapılacak.

#3
Foto - Kanun teklifi ile

Kanun teklifi ile "küçük esnaf" olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilecek. Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek. Meclis’in belirlenen takvimine göre 3600 ek gösterge genel kurula geleceğine ilişkin bir düzenleme görünmüyor. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

#4
Foto - 3600 ek gösterge verilecek mi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu,

3600 ek gösterge verilecek mi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını açıkladı.

#5
Foto - Bakan Bilgin, 3600 Ek Gösterge ve sözleşmeli kamu çalışanlarının durumuyla ilgili, şunları söyledi:

Bakan Bilgin, 3600 Ek Gösterge ve sözleşmeli kamu çalışanlarının durumuyla ilgili, şunları söyledi: "3600 Ek Gösterge meselesi Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubuyla bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır. Kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra kanun çıkartmak Meclisin inisiyatifinde. Diğer bir mevzu, sözleşmeli çalışanlar konusu. Orada da 3+1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlarımız hazırladı. Bu konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına karşı yürütülebilecek bir haksızlığı gidermek için de ilgili düzenlemelerin yapıldığını ifade etmek isterim."

#6
Foto - 3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelecek? 3600 ile memur maaşları ne kadar olur? Ek gösterge düzenlemesi hayta geçirilirse ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak.

3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelecek? 3600 ile memur maaşları ne kadar olur? Ek gösterge düzenlemesi hayta geçirilirse ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak.

#7
Foto - Ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Ancak ek gösterge, Emekli Sandığı'na tabi memurun görev aylığı tutarını çok az yükseltmesine (yaklaşık olarak 20-50 TL arası) karşın, emekli aylığını yaklaşık 800-1.000 lira arasında artırıyor. Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı'na tabi 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3600'e çıkarsa

Ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Ancak ek gösterge, Emekli Sandığı'na tabi memurun görev aylığı tutarını çok az yükseltmesine (yaklaşık olarak 20-50 TL arası) karşın, emekli aylığını yaklaşık 800-1.000 lira arasında artırıyor. Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı'na tabi 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3600'e çıkarsa

#8
Foto - 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkacak. Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkacak ve 1.021 lira bir artış olacak. Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3600'e yükselirse

3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkacak. Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkacak ve 1.021 lira bir artış olacak. Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3600'e yükselirse

#9
Foto - 3 bin 873 lira olan emekli maaşı 4 bin 723 liraya çıkacak. Yani 849 lira artış olacak. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükselecek ve 906 lira bir artış olacak.

3 bin 873 lira olan emekli maaşı 4 bin 723 liraya çıkacak. Yani 849 lira artış olacak. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükselecek ve 906 lira bir artış olacak.

#10
Foto - Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Bu sorun sadece öğretmen ve polisleri değil tüm kamu görevlilerini ilgilendiriyor. 3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlilerini kapsaması istense de görünen dört meslek grubundaki; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek.

Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Bu sorun sadece öğretmen ve polisleri değil tüm kamu görevlilerini ilgilendiriyor. 3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlilerini kapsaması istense de görünen dört meslek grubundaki; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek.

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