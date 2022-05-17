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Ekonomi
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3600 ek gösterge kapsamı nedir? 3600 ek gösterge ikramiye maaş artışı ne kadar?

2022-05-17 16:22:00
3600 ek gösterge kapsamı nedir? 3600 ek gösterge ikramiye maaş artışı ne kadar?

3600 ek gösterge son dakika haberleri öğretmen, din görevlisi, polis ve hemşire başta olmak üzere hem kamu görevlileri hem de emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Kamu çalışanlarının maaşlarının yanında maaş artışları ile emekli ikramiyeleri yukarı çekecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona yaklaştıkça internet üzerinden ek gösterge aramaları da bir hayli artmakta. Peki 3600 ek gösterge kapsamı nedir? 3600 ek gösterge ikramiye maaş artışı ne kadar?

#1
Foto - 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşireler tarafından merakla takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuyla ilgili önemli açıklamalar peş peşe geldi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak?

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşireler tarafından merakla takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuyla ilgili önemli açıklamalar peş peşe geldi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak?

#2
Foto - Bakan Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili de son değerlendirmeleri yaptıklarını ifade etti.

Bakan Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili de son değerlendirmeleri yaptıklarını ifade etti. "Bu ayın sonunda detayları kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. Çalışma Bakanı emekli maaşlarını ve kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları da tamamlamak üzere olduklarını söyledi. Bilgin, emeklilerin ve kamu çalışanlarının ücret durumuyla ilgili açıklamayı Temmuz ayında açıklanacak enflasyona göre yapacaklarını belirtti.

#3
Foto - 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak? Bakan Vedat Bilgin 3600 ek göstergenin kapsamına ilişkin olarak şunları söylemişti: “Sayın Cumhurbaşkanımız belli gruplar açıklamıştı. Ancak bazı özellikler ve statüler de var. Örneğin, polisler var içinde ama il emniyet müdürü ile aynı gösterge olmuyor. Hemşire ile il sağlık müdürü aynı olmaz. Bunların hepsini ele alıyoruz.

3600 ek göstergeden kimler yararlanacak? Bakan Vedat Bilgin 3600 ek göstergenin kapsamına ilişkin olarak şunları söylemişti: “Sayın Cumhurbaşkanımız belli gruplar açıklamıştı. Ancak bazı özellikler ve statüler de var. Örneğin, polisler var içinde ama il emniyet müdürü ile aynı gösterge olmuyor. Hemşire ile il sağlık müdürü aynı olmaz. Bunların hepsini ele alıyoruz.

#4
Foto - Kamudaki bürokratik hiyerarşiyi tahrip etmeyen bir 3600 düzenlemesi yapacağız, ikincisi maliyet. Bu düzenleme, kamuya ilave bir yük getirecek ama bunun Türkiye’nin bütçe dengelerini, ekonomik sorunlarını ağırlaştığı dönemde getireceği yükü dikkate alacağız. Önümüzde 3 farklı senaryo var kapsam ve maliyete göre. Bütün kamu personelini, statüleri elimizde, aldıkları ücret, emekli ikramiyelerini bildiğimiz tablomuz var. Bunları Sayın Cumhurbaşkanına sunacağız.”

Kamudaki bürokratik hiyerarşiyi tahrip etmeyen bir 3600 düzenlemesi yapacağız, ikincisi maliyet. Bu düzenleme, kamuya ilave bir yük getirecek ama bunun Türkiye’nin bütçe dengelerini, ekonomik sorunlarını ağırlaştığı dönemde getireceği yükü dikkate alacağız. Önümüzde 3 farklı senaryo var kapsam ve maliyete göre. Bütün kamu personelini, statüleri elimizde, aldıkları ücret, emekli ikramiyelerini bildiğimiz tablomuz var. Bunları Sayın Cumhurbaşkanına sunacağız.”

#5
Foto - Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde sözleşmeli olarak görev yapan personel de 3600 ek göstergeden yararlanacaktır. KİT’lerde görev yapan sözleşmeli personel emeklilik açısından memurların tabi olduğu emeklilik rejimine tabidir. Daha açık ifadeyle 01.10.2008 tarihinden önce sözleşmeli olanlar 5434 sayılı Kanun'a tabi olacak, 01.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan sözleşmeli personel de 5510 sayılı Kanun'un 4/c maddesine tabi olacaklardır. KİT’lerde görev yapan sözleşmeli personel arasında 3600 ek göstergeden yararlanacak personel unvanları yer almaktadır. Yani müdür yardımcısı, hemşire ve öğretmen unvanlarında sözleşmeli personel bulunmaktadır.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde sözleşmeli olarak görev yapan personel de 3600 ek göstergeden yararlanacaktır. KİT’lerde görev yapan sözleşmeli personel emeklilik açısından memurların tabi olduğu emeklilik rejimine tabidir. Daha açık ifadeyle 01.10.2008 tarihinden önce sözleşmeli olanlar 5434 sayılı Kanun'a tabi olacak, 01.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan sözleşmeli personel de 5510 sayılı Kanun'un 4/c maddesine tabi olacaklardır. KİT’lerde görev yapan sözleşmeli personel arasında 3600 ek göstergeden yararlanacak personel unvanları yer almaktadır. Yani müdür yardımcısı, hemşire ve öğretmen unvanlarında sözleşmeli personel bulunmaktadır.

#6
Foto - 3600 ek gösterge arşımı ile maaşlar ne kadar olacak? Halen 4 yıllık fakülte mezunu öğretmen ve polisler ile dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye, hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabiler. Otuz yıl hizmeti bulunanlardan ek göstergesi 3000 olanlar şu an 5 bin 592 TL, ek göstergesi 2200 olanlar ise 5 bin 435 TL emekli aylığı alıyorlar.

3600 ek gösterge arşımı ile maaşlar ne kadar olacak? Halen 4 yıllık fakülte mezunu öğretmen ve polisler ile dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye, hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabiler. Otuz yıl hizmeti bulunanlardan ek göstergesi 3000 olanlar şu an 5 bin 592 TL, ek göstergesi 2200 olanlar ise 5 bin 435 TL emekli aylığı alıyorlar.

#7
Foto - Hepsi 3600 ek göstergeye çıkartıldığında emekli aylıkları 6 bin 826 TL’ye yükselecek. Otuz yıllık hizmeti bulunanlardan söz konusu meslek mensuplarının emekli ikramiyesi ise halen sırasıyla 202 bin ve 196 bin lira düzeyinde bulunuyor. 3600 ek gösterge bugün yürürlüğe girmiş olsa emekli ikramiyeleri 246 bin liraya çıkacak. Tazminat yansıtma oranlarının artırılması halinde bu rakamlar daha da artacak.

Hepsi 3600 ek göstergeye çıkartıldığında emekli aylıkları 6 bin 826 TL’ye yükselecek. Otuz yıllık hizmeti bulunanlardan söz konusu meslek mensuplarının emekli ikramiyesi ise halen sırasıyla 202 bin ve 196 bin lira düzeyinde bulunuyor. 3600 ek gösterge bugün yürürlüğe girmiş olsa emekli ikramiyeleri 246 bin liraya çıkacak. Tazminat yansıtma oranlarının artırılması halinde bu rakamlar daha da artacak.

#8
Foto - 2200 ek göstergeli, evli ve çocuksuz, 25 yıllık hizmeti olan imam 7.814,07 TL maaş alırken aynı imam 3600 ek göstergeli olması halinde 7.671,94 TL alacaktır. 3000 ek göstergeli, evli ve çocuksuz, 25 yıllık hizmeti olan öğretmen 8.288,99 TL maaş alırken aynı öğretmen 3600 ek göstergeli olması halinde 8.146,86 TL alacaktır.

2200 ek göstergeli, evli ve çocuksuz, 25 yıllık hizmeti olan imam 7.814,07 TL maaş alırken aynı imam 3600 ek göstergeli olması halinde 7.671,94 TL alacaktır. 3000 ek göstergeli, evli ve çocuksuz, 25 yıllık hizmeti olan öğretmen 8.288,99 TL maaş alırken aynı öğretmen 3600 ek göstergeli olması halinde 8.146,86 TL alacaktır.

#9
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#11
Foto - 30 yıl üzerinden emekli olan şube müdürü ve eşiti görevlerde bulunan yöneticilerin emekli aylığı 5.470,61 TL iken ek gösterge 3.600 olduğunda bu aylık tutarı 6.861,42 TL’ye yükseltilecektir. Aradaki emekli maaş farkı ise 1.390,81 TL olacaktır.

30 yıl üzerinden emekli olan şube müdürü ve eşiti görevlerde bulunan yöneticilerin emekli aylığı 5.470,61 TL iken ek gösterge 3.600 olduğunda bu aylık tutarı 6.861,42 TL’ye yükseltilecektir. Aradaki emekli maaş farkı ise 1.390,81 TL olacaktır.

#12
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