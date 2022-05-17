3600 ek gösterge son dakika haberleri öğretmen, din görevlisi, polis ve hemşire başta olmak üzere hem kamu görevlileri hem de emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Kamu çalışanlarının maaşlarının yanında maaş artışları ile emekli ikramiyeleri yukarı çekecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona yaklaştıkça internet üzerinden ek gösterge aramaları da bir hayli artmakta. Peki 3600 ek gösterge kapsamı nedir? 3600 ek gösterge ikramiye maaş artışı ne kadar?