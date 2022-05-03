3600 ek gösterge artışı ile emekli maaşı, ikramiyeler ne kadar artacak? 3600 ek gösterge son dakika:

3600 ek gösterge farkı ne kadar olacak? Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için biz kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız. Ek göstergelerin hayata geçmesi durumunda memurların maaşları artacak emekli olan da emekli maaşları artacak. Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira bir fark olacak. Emekli maaşında da bu oranda yine bin liraya varan farklar meydana gelecek. Buda bir emekli zammı anlamına geliyor.” diye konuştu.