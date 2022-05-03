2022-05-03 08:57:42 3600 ek gösterge artışı ile emekli maaşı, ikramiyeler ne kadar artacak? 3600 ek gösterge son dakika:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce müjdesini verdiği 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak. Peki e3600 ek gösterge son durum ne, 3600 ek gösterge şartları neler olacak? 3600 ek gösterge ne zama çıkacak, 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, 3600 ek gösterge hesaplama nasıl yapılacak, ek gösterge artışı ile emekli maaşı, ikramiyeler ne kadar artacak? İşte detaylar.