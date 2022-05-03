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Ekonomi
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3600 ek gösterge artışı ile emekli maaşı, ikramiyeler ne kadar artacak? 3600 ek gösterge son dakika:

2022-05-03 08:57:42
3600 ek gösterge artışı ile emekli maaşı, ikramiyeler ne kadar artacak? 3600 ek gösterge son dakika:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce müjdesini verdiği 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak. Peki e3600 ek gösterge son durum ne, 3600 ek gösterge şartları neler olacak? 3600 ek gösterge ne zama çıkacak, 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, 3600 ek gösterge hesaplama nasıl yapılacak, ek gösterge artışı ile emekli maaşı, ikramiyeler ne kadar artacak? İşte detaylar.

#1
Foto - 3600 ek gösterge artışı ile emekli maaşı, ikramiyeler ne kadar artacak? 3600 ek gösterge son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada

3600 ek gösterge artışı ile emekli maaşı, ikramiyeler ne kadar artacak? 3600 ek gösterge son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "3600 ek gösterge meselesini, yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını burada bir kez daha çizmek istiyorum." dedi. 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin maaşları ve emekli maaşları artacak.

#2
Foto - 3600 ek gösterge memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doğrudan etkileyecek. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanında tüm kamu kurumu çalışanlarının da ek gösterge artışında yararlanıp yararlanmayacağı bir hayli merak konusu. Ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600’e yükselecek olanların toplam memur sayısının yüzde 90’ını oluşturuyor.

3600 ek gösterge memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doğrudan etkileyecek. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanında tüm kamu kurumu çalışanlarının da ek gösterge artışında yararlanıp yararlanmayacağı bir hayli merak konusu. Ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600’e yükselecek olanların toplam memur sayısının yüzde 90’ını oluşturuyor.

#3
Foto - Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilen 3600 ek gösterge görüşmelerinin ilk şubat, ikincisi ise mart ayında gerçekleştirildi. Şimdi gözler 3600 ek gösterge artışı için yapılacak olan 3. toplantıda. Açıklanan takvime göre ek gösterge artışına ilişkin üçüncü ve son toplantı 10 Mayıs’ta yapılacak.

Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilen 3600 ek gösterge görüşmelerinin ilk şubat, ikincisi ise mart ayında gerçekleştirildi. Şimdi gözler 3600 ek gösterge artışı için yapılacak olan 3. toplantıda. Açıklanan takvime göre ek gösterge artışına ilişkin üçüncü ve son toplantı 10 Mayıs’ta yapılacak.

#4
Foto - 3600 ek gösterge farkı ne kadar olacak? Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için biz kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız. Ek göstergelerin hayata geçmesi durumunda memurların maaşları artacak emekli olan da emekli maaşları artacak. Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira bir fark olacak. Emekli maaşında da bu oranda yine bin liraya varan farklar meydana gelecek. Buda bir emekli zammı anlamına geliyor.” diye konuştu.

3600 ek gösterge farkı ne kadar olacak? Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için biz kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız. Ek göstergelerin hayata geçmesi durumunda memurların maaşları artacak emekli olan da emekli maaşları artacak. Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira bir fark olacak. Emekli maaşında da bu oranda yine bin liraya varan farklar meydana gelecek. Buda bir emekli zammı anlamına geliyor.” diye konuştu.

#5
Foto - 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, yasalaşacak? Kamuda 3600 ek göstergeye ilişkin çalışmalarla ilgili bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek” diye konuştu.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, yasalaşacak? Kamuda 3600 ek göstergeye ilişkin çalışmalarla ilgili bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek” diye konuştu.

#6
Foto - 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız.

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız.

#7
Foto - Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600, ona bağlı bir memur 3600 olmaz o. Bu düzenleme yapılacak. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan. Mesela 3600 diyoruz ama onların dışında farklı başka rakamlar da ek göstergeler de koyabiliriz” diye konuştu.

Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600, ona bağlı bir memur 3600 olmaz o. Bu düzenleme yapılacak. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan. Mesela 3600 diyoruz ama onların dışında farklı başka rakamlar da ek göstergeler de koyabiliriz” diye konuştu.

#8
Foto - 3600 ek gösterge artışı ile emekli maaşı, ikramiyeler ne kadar artacak? 3600 ek gösterge memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini direk etkiliyor. Halen 2200 ya da 3000 ek göstergede çalışan bir öğretmen 3600'ün yasalaşmasıyla maaşı brüt 107 lira artacak. Ancak bu öğretmen emekli olduğunda ya da 3000 göstergeye göre emekli olmuş bir öğretmenin aylığı 820 lira birden artacak.

3600 ek gösterge artışı ile emekli maaşı, ikramiyeler ne kadar artacak? 3600 ek gösterge memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini direk etkiliyor. Halen 2200 ya da 3000 ek göstergede çalışan bir öğretmen 3600'ün yasalaşmasıyla maaşı brüt 107 lira artacak. Ancak bu öğretmen emekli olduğunda ya da 3000 göstergeye göre emekli olmuş bir öğretmenin aylığı 820 lira birden artacak.

#9
Foto - Bu memur emekli olduğunda eğer 30 yıl hizmeti varsa normal alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla alacak. Ek gösterge artışı yasa değiştiği için 2008 ve sonrasında memuriyete başlayanlarda çok fazla etkili olmayacak. Düzenleme nedeniyle büyük yükün SGK'ya geleceği belirtildi.

Bu memur emekli olduğunda eğer 30 yıl hizmeti varsa normal alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla alacak. Ek gösterge artışı yasa değiştiği için 2008 ve sonrasında memuriyete başlayanlarda çok fazla etkili olmayacak. Düzenleme nedeniyle büyük yükün SGK'ya geleceği belirtildi.

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