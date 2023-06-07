  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
9
33 ülke sıraya girdi! Üretimi oldukça kolay

2023-06-07 11:47:28
33 ülke sıraya girdi! Üretimi oldukça kolay

Antalya’dan dünyanın 33 ülkesine kesme çiçek gönderen sektör, 2023 yılı için 1 milyar dal kesme çiçek ve 165 milyon dolar döviz girdisi hedefliyor. Pandemi sonrası büyüme hızında yavaşlama olduğunu belirten Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Yılmaz, “Deniz aşırı ülkelere hava yolu ihracatı öne çıktı. Bu durumda ihracatımız 2021 yılında sektörün en yüksek dönemini yaşadı. 2022 yılında dünya genelindeki ekonomik sorunlar nedeniyle 2021'in yüzde 4 gerisinde kaldık. Bu yıl tekrar 2021 yılı ihracatının üzerine çıkacağız gibi görünüyor" dedi.

#1
Foto - 33 ülke sıraya girdi! Üretimi oldukça kolay

Turizm kenti Antalya'dan dünyanın 33 ülkesine her yıl milyonlarca dal kesme çiçek gönderiliyor. Dünyanın en büyük çiçek mezadının kurulduğu Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya ve Türki Cumhuriyetlere de çiçek gönderen kent, ülke ekonomisine döviz girdisi sağlıyor.

#2
Foto - 33 ülke sıraya girdi! Üretimi oldukça kolay

En çok tercih edilen çiçeklerin başında kırmızı karanfil geliyor. Kırmızının yanı sıra, beyaz ve pembe renkli karanfiller de tercih ediliyor. Çiçekler, Antalya'dan kapalı kasa kamyonlar, TIR'lar ve uçak kargolarla gönderiliyor. Geçen yıl bir önceki yıla göre ilerleme kaydeden kesme çiçek sektörü, bu yıl için hedeflediği rakama ulaşmak için üretimi ve ihracatı sürdürüyor.

#3
Foto - 33 ülke sıraya girdi! Üretimi oldukça kolay

KESME ÇİÇEKLER DÜNYANIN HER NOKTASINA GÖNDERİLİYOR Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Antalya'nın örtü altında üretilen kesme çiçeklerinin dünyanın her noktasına gönderildiğini söyledi.

#4
Foto - 33 ülke sıraya girdi! Üretimi oldukça kolay

Pandemi sonrası büyüme hızında bir miktar yavaşlama olan sektörün kısa sürede toparlandığını belirten Yılmaz, “Deniz aşırı ülkelere hava yolu ihracatı öne çıktı. Bu durumda ihracatımız 2021 yılında sektörün en yüksek dönemini yaşadı. 2022 yılında dünya genelindeki ekonomik sorunlar nedeniyle 2021'in yüzde 4 gerisinde kaldık. Bu yıl tekrar 2021 yılı ihracatının üzerine çıkacağız gibi görünüyor" dedi.

#5
Foto - 33 ülke sıraya girdi! Üretimi oldukça kolay

'1 MİLYAR DAL ÇİÇEK SEVİYELERİNE ÇIKACAK' Mayıs ayı sonu itibarıyla 80 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını, 400 milyon dal çiçek ihraç ettiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Yayla üretimlerimizle birlikte bu rakamı 2021 yılı rakamlarının yüzde 15 gibi üzerine çıkaracağız.

#6
Foto - 33 ülke sıraya girdi! Üretimi oldukça kolay

165 milyon dolar seviyelerine gelecek yıl sonu itibarıyla. Yılın geri kalanında 500 milyon ve üzeri dal satışı olacak. Toplamda 900 milyon, 1 milyar dal çiçek seviyelerine çıkacak" diye konuştu.

#7
Foto - 33 ülke sıraya girdi! Üretimi oldukça kolay

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sektörün beklediğini alamadığını belirten İsmail Yılmaz, kadınlar ve anneler gününün de geride kalmasıyla artık üretimin yayla olarak tanımladıkları alanlarda sürdüğünü ifade etti.

#8
Foto - 33 ülke sıraya girdi! Üretimi oldukça kolay

Isparta bölgesindeki üretim alanlarından hasat edilen çiçeklerin kısa sürede piyasaya çıkmasıyla çiçekçilik sektörünün yeniden hızla yol alacağını belirten İsmail Yılmaz, sektör temsilcilerinin kredi kullanımı noktasında hükümetten destek beklediğini sözlerine ekledi. YÜZDE 80’İ KARANFİL Türkiye'den ihraç edilen kesme çiçeklerin başında karanfil geliyor. İhraç pazarının büyük kısmını oluşturan karanfil pazarın yüzde 80'ine hakimken yüzde 10'unu rananculus ve dianthus barbatus çiçekleri, geri kalan yüzde 10'luk kısmı ise gerbera, solidego ve diğer çiçek türleri dolduruyor.

CIA'dan Türkiye'nin dibinde gizli ziyaret
Dünya

CIA'dan Türkiye'nin dibinde gizli ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, Yunanistan temasları kapsamında 2 Haziran'd..
Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Gündem

Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan'ın Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bir Filistinli’ye böyle bir soru sorulur mu? İzleyince şok olacaksınız
Sosyal Medya

Bir Filistinli’ye böyle bir soru sorulur mu? İzleyince şok olacaksınız

Bir Filistinli’ye "1000 dolar karşılığında İsrail bayrağını öper misin?" diye soran kişi hayatının hatasını yaptığını dayağı yiyince anladı...
Jahrein CHP ifşalarına başladı
Gündem

Jahrein CHP ifşalarına başladı

Seçim hezimeti sonrası muhalif troller parti içerisindeki kirli ilişkileri ifşa etmeye başladı. Jahrein ismini kullanan Ahmet Sonuç ile Oğuz..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGBT sapkınlığına ilişkin referandum sinyali!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGBT sapkınlığına ilişkin referandum sinyali!

Seçimin ardından düzenlenen ilk kabine toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sapkınlıkla mücadelede kararlılık mesajı ver..
Emekliler müjde! 2 bin liraya çıkarılmıştı o rakama gelip gelmeyeceği iddiası! Bayram ikramiyeleri artabilir
Ekonomi

Emekliler müjde! 2 bin liraya çıkarılmıştı o rakama gelip gelmeyeceği iddiası! Bayram ikramiyeleri artabilir

Asgari ücret hakkında son dakika! Komisyon bugün bir araya geldi, asgari ücret için ara zam belli oldu. Asgari ücret ve memur maaşlarına il..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23