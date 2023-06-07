33 ülke sıraya girdi! Üretimi oldukça kolay

En çok tercih edilen çiçeklerin başında kırmızı karanfil geliyor. Kırmızının yanı sıra, beyaz ve pembe renkli karanfiller de tercih ediliyor. Çiçekler, Antalya'dan kapalı kasa kamyonlar, TIR'lar ve uçak kargolarla gönderiliyor. Geçen yıl bir önceki yıla göre ilerleme kaydeden kesme çiçek sektörü, bu yıl için hedeflediği rakama ulaşmak için üretimi ve ihracatı sürdürüyor.