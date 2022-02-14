2022-02-14 21:11:33 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botlardaki 33 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botlardaki 33 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zaman ve mevkilerde lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.
Ekipler, iki ayrı lastik bottaki 33 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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