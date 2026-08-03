Gören dönüp bir daha baktı! İran'ın kalbinde dikkat çeken afiş
İran'ın başkenti Tahran'da yer alan İnkılap Meydanı'nda Amerika Birleşik Devletleri karşıtı afiş asıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran'ın başkenti Tahran'da yer alan İnkılap Meydanı'nda Amerika Birleşik Devletleri karşıtı afiş asıldı.
Orta Doğu'da gerginlik devam ediyor. ABD ile İran, barış masasından kalkarak bir kez daha çatışmayı seçti.
Anlaşmanın bozulmasıyla Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı, İran'a tehditler savuran ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yeni görüşmelerin başlayacağını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın açıklamasının ardından Washington ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini bildirdi.
ABD-İran arasındaki yaşanan gelişmeler sürerken İran'ın başkenti Tahran'da, ABD karşıtı dev afiş asıldı.
"İMAMIZIN KATİLİNİZ ÖLDÜRMEZSEK BU BİZİM İÇİN BİR UTANÇ" - Başkentteki İnkılap Meydanı'nda asılan afişte, Farsça "İmamımızı öldüren kişiyi neden öldürmeyelim? İmamımızın katilini öldürmezsek, bu bizim için bir utançtır." ifadesi yer aldı.
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