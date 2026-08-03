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Gören dönüp bir daha baktı! İran'ın kalbinde dikkat çeken afiş

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AA Giriş Tarihi:

Gören dönüp bir daha baktı! İran'ın kalbinde dikkat çeken afiş

İran'ın başkenti Tahran'da yer alan İnkılap Meydanı'nda Amerika Birleşik Devletleri karşıtı afiş asıldı.

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Foto - Gören dönüp bir daha baktı! İran'ın kalbinde dikkat çeken afiş

Orta Doğu'da gerginlik devam ediyor. ABD ile İran, barış masasından kalkarak bir kez daha çatışmayı seçti.

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Foto - Gören dönüp bir daha baktı! İran'ın kalbinde dikkat çeken afiş

Anlaşmanın bozulmasıyla Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı, İran'a tehditler savuran ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yeni görüşmelerin başlayacağını söyledi.

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Foto - Gören dönüp bir daha baktı! İran'ın kalbinde dikkat çeken afiş

İran Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın açıklamasının ardından Washington ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini bildirdi.

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Foto - Gören dönüp bir daha baktı! İran'ın kalbinde dikkat çeken afiş

ABD-İran arasındaki yaşanan gelişmeler sürerken İran'ın başkenti Tahran'da, ABD karşıtı dev afiş asıldı.

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Foto - Gören dönüp bir daha baktı! İran'ın kalbinde dikkat çeken afiş

"İMAMIZIN KATİLİNİZ ÖLDÜRMEZSEK BU BİZİM İÇİN BİR UTANÇ" - Başkentteki İnkılap Meydanı'nda asılan afişte, Farsça "İmamımızı öldüren kişiyi neden öldürmeyelim? İmamımızın katilini öldürmezsek, bu bizim için bir utançtır." ifadesi yer aldı.

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