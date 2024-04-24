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31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

2024-04-24 10:56:59
31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimler sonrası yapılan son seçim anketi paylaşıldı.

1
#1
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

Yerel seçimlerde birinci parti çıkan CHP, iktidar hesapları yaparken; ilk kez ikinci parti olan AK Parti ise kaybettiği oyları yeniden kazanma hedefiyle yeni dönem için yola çıktı.

#2
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

Önümüzdeki dönemde siyasi iklimin nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, son seçim anketindeki sonuçlar ise dikkat çekti.

#3
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

14 Mayıs, 28 Mayıs ve 31 Mart seçimlerini geride bırakan Türkiye, eğer erken seçim olmazsa 4 yıl boyunca sandık başına gitmeyecek.

#4
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

Son seçimlerde ana muhalefetin aldığı yüksek oy oranı; 'erken seçim' iddialarının şimdiden konuşulmasına neden olsa da hükümet kanadı ve muhalefet, o ihtimale kapıyı çoktan kapattı.

#5
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

CHP'nin uzun yıllar sonra birinci parti olduğu ve AK Parti'nin kuruluşundan bu yana ilk kez ikinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerin ardından yapılan son ankette haritanın bir kez daha değiştiği görüldü.

#6
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

ASAL ARAŞTIRMA'DAN SON SEÇİM ANKETİ

#7
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

Asal Araştırma tarafından hazırlanan son seçim anketinde katılımcılara "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

#8
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

20-21 Nisan tarihleri arasında yapılan anket çalışmasına 2 bin kişi katıldı.

#9
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

26 ilde yapılan seçim anketinin sonuçları ise dikkat çekti.

#10
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

Asal Araştırma tarafından hazırlanan son seçim anketinde AK Parti birinci parti olarak yer alırken; diğer partilerin oy oranları da gündem oldu.

#11
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

İşte son seçim anketinde partilerin aldığı oy oranları:

#12
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

AK Parti: 32.2

#13
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

CHP: 26.5

#14
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

MHP: 9.8

#15
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

DEM Parti: 9.1

#16
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

İYİ Parti: 5.6

#17
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

Yeniden Refah: 4.5

#18
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

Zafer Partisi: 4.2

#19
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

Türkiye İşçi Partisi: 2.6

#20
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

Diğer:5.5

#21
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

#22
Foto - 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor

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Yorumlar

DRSNN

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İ. Keskin

 Ak Parti öyle kolay yükselişe geçemez.
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