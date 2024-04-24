2024-04-24 10:56:59 31 Mart sonrası son anket! Haritanın rengi yine değişiyor
31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimler sonrası yapılan son seçim anketi paylaşıldı.
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31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimler sonrası yapılan son seçim anketi paylaşıldı.
Yerel seçimlerde birinci parti çıkan CHP, iktidar hesapları yaparken; ilk kez ikinci parti olan AK Parti ise kaybettiği oyları yeniden kazanma hedefiyle yeni dönem için yola çıktı.
Önümüzdeki dönemde siyasi iklimin nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, son seçim anketindeki sonuçlar ise dikkat çekti.
14 Mayıs, 28 Mayıs ve 31 Mart seçimlerini geride bırakan Türkiye, eğer erken seçim olmazsa 4 yıl boyunca sandık başına gitmeyecek.
Son seçimlerde ana muhalefetin aldığı yüksek oy oranı; 'erken seçim' iddialarının şimdiden konuşulmasına neden olsa da hükümet kanadı ve muhalefet, o ihtimale kapıyı çoktan kapattı.
CHP'nin uzun yıllar sonra birinci parti olduğu ve AK Parti'nin kuruluşundan bu yana ilk kez ikinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerin ardından yapılan son ankette haritanın bir kez daha değiştiği görüldü.
ASAL ARAŞTIRMA'DAN SON SEÇİM ANKETİ
Asal Araştırma tarafından hazırlanan son seçim anketinde katılımcılara "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.
20-21 Nisan tarihleri arasında yapılan anket çalışmasına 2 bin kişi katıldı.
26 ilde yapılan seçim anketinin sonuçları ise dikkat çekti.
Asal Araştırma tarafından hazırlanan son seçim anketinde AK Parti birinci parti olarak yer alırken; diğer partilerin oy oranları da gündem oldu.
İşte son seçim anketinde partilerin aldığı oy oranları:
AK Parti: 32.2
CHP: 26.5
MHP: 9.8
DEM Parti: 9.1
İYİ Parti: 5.6
Yeniden Refah: 4.5
Zafer Partisi: 4.2
Türkiye İşçi Partisi: 2.6
Diğer:5.5
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