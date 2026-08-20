Gündemi sarsan ölümle ile ilgili şok gelişmeler… Kabaiş’in ölümünde ‘1 saat’lik sır perdesi

Şu ana kadar İspanya ve Çin’e gönderilmesine rağmen henüz şifresi kırılamayan ve açılamayan cep telefonunun soruşturmanın en kritik kilit noktası olduğu vurgulandı. Kabaiş’in kaybolduğu noktaya ulaşana kadar kesintisiz telefon görüşmesi yaptığını aktaran Karabulut, bu görüşmelerin WhatsApp veya Instagram üzerinden gerçekleştirilmiş olabileceğini kaydetti. Ancak telefon incelemelerindeki asıl şüphe uyandıran detayın saat 19.04 ile 20.03 arasında yaşandığı belirtildi: "Ancak 19.04 ile 20.03 arası bir kesinti var. Veri akışı yok, hareketlilik yok cep telefonunda. Ne olduysa o esnada olduğu kanaatindeyiz. 20.03'ten sonra sabah 09.00'a kadar veri akışı Rojin'in internetinden tespit edilmiş."