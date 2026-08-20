Gündemi sarsan ölümle ile ilgili şok gelişmeler… Kabaiş’in ölümünde ‘1 saat’lik sır perdesi
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada, genç kızın telefonunda kaybolduğu gün 19.04 ile 20.03 saatleri arasında hiç veri akışı olmadığı ortaya çıktı. 20.03’ten ertesi sabah 09.00’a kadar tespit edilen internet kullanımının ise katil zanlıları tarafından gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Ailenin avukatları dosyanın JASAT'a devredilmesini ve göldeki deniz araçlarının da incelenmesi talep etti.