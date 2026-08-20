Savaş gemisi dört gün boyunca elektriksiz kaldı: Askerler yemekten sudan yoksun bırakıldı
Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Benfold’da büyük kriz yaşanıyor. Dört gün boyunca elektriksiz kalan gemi askerleri isyan ettirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Benfold’da büyük kriz yaşanıyor. Dört gün boyunca elektriksiz kalan gemi askerleri isyan ettirdi.
ABD Donanması’na ait bir muhrip, geçtiğimiz ay Güney Çin Denizi’nde günlerce elektriksiz kalarak mürettebatı içme suyu, yemekhane hizmetleri, tuvalet veya iklimlendirmeden yoksun bıraktı.
7. Filo Sözcüsü Yarbay Matthew Comer, Military Times‘a yaptığı açıklamada, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Benfold’un jeneratörlerinde bir “teknik arıza” yaşadığını ve Hint-Pasifik bölgesinde rutin operasyonlar yürütürken 4 gün boyunca elektrik kesintisine uğradığını belirtti. Comer olayın tam olarak nerede gerçekleştiği konusunda yorum yapmaktan kaçınsa da birçok haber kaynağı olayın Güney Çin Denizi’nde yaşandığını bildirdi.
Defense News’in haberine göre olay sırasında gemi, Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü USS Robert Smalls’un sağladığı yemekleri de içeren George Washington Uçak Gemisi Görev Grubu’ndan destek aldı. Yarbay Comer’ın aktardığına göre, 24 Temmuz’da meydana gelen teknik arıza nedeniyle destroyer, onarım için 28 Temmuz’da sözleşmeli römorkörler tarafından Filipinler’deki Subic Körfezi’ne çekilmek zorunda kaldı. Gemi, limana varışında Japonya Gemi Onarım Tesisi-Bölgesel Bakım Merkezi’nden gelen uzmanlar tarafından karşılandı. Comer, “Mücadelelerinde dayanıklılık, cesaret, profesyonellik ve sarsılmaz bir kararlılık sergileyen mürettebatta herhangi bir yaralanma yaşanmadı.” dedi.
Filipinler’e vardıktan bir gün sonra gemi mürettebatına yiyecek sağlandı ve gemi dışında konaklama imkanı ayarlandı. Benfold’un elektriği 30 Temmuz’da geri getirildi ve gemi bir haftadan uzun bir süre sonra, 7 Ağustos’ta yakıt ikmali için rıhtım değiştirmeden önce gerekli tüm onarımlar tamamlandı. Geminin 8 Ağustos’ta Subic Körfezi’nden ayrıldığı sırada tüm mühendislik, savaş sistemleri ve mürettebat destek sistemleri normal şekilde çalışıyordu. Sözcü Comer, “Mürettebat denizdeyken görev grubundaki gemiler tarafından doğrudan desteklendi ve Subic Körfezi’ne varışlarında da mürettebata gerekli desteğin sağlanması için her türlü çaba gösterildi.” ifadelerini kullandı. Meydana gelen bu teknik arızanın halihazırda soruşturma altında olduğu belirtildi.
Bu olay, dokuz aydır görevde olan ve bu sürenin bir kısmını ABD ordusunun İran’a yönelik operasyonlarını desteklemekle geçiren USS Abraham Lincoln gemisindeki düşük moral ve zihinsel sağlık sorunlarına ilişkin raporların hemen ardından geldi. Kısa süre önce, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Oramiral Brad Cooper, Military Times‘ın geminin uzatılmış görevi sırasında en az iki denizcinin denize atlayarak intihara teşebbüs ettiğini öğrenmesinin ardından Nimitz sınıfı uçak gemisini ziyaret etti. Cooper, denizde görev yapmanın zorlu olabileceğini belirtmekle birlikte, Lincoln’ün Donanma’nın 11 aktif uçak gemisi arasında en düşük zihinsel sağlık vakası sayısına sahip olduğunu savundu. ABD’li milletvekilleri ise ABD Donanması’ndan Lincoln’deki koşullar hakkında bilgi almak ve geminin uzatılan görev takvimi hakkında ayrıntılı açıklama istemek üzere baskı yapmaya başladı. Kongre üyeleri; geminin temel malzemeler, su, tesisat, ruh sağlığı, güverte güvenliği ve posta hizmetlerindeki sorunlarına ilişkin detaylı raporlar talep etti. Kaynak: Defenceturl
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