Savaş gemisi dört gün boyunca elektriksiz kaldı: Askerler yemekten sudan yoksun bırakıldı

Bu olay, dokuz aydır görevde olan ve bu sürenin bir kısmını ABD ordusunun İran’a yönelik operasyonlarını desteklemekle geçiren USS Abraham Lincoln gemisindeki düşük moral ve zihinsel sağlık sorunlarına ilişkin raporların hemen ardından geldi. Kısa süre önce, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Oramiral Brad Cooper, Military Times‘ın geminin uzatılmış görevi sırasında en az iki denizcinin denize atlayarak intihara teşebbüs ettiğini öğrenmesinin ardından Nimitz sınıfı uçak gemisini ziyaret etti. Cooper, denizde görev yapmanın zorlu olabileceğini belirtmekle birlikte, Lincoln’ün Donanma’nın 11 aktif uçak gemisi arasında en düşük zihinsel sağlık vakası sayısına sahip olduğunu savundu. ABD’li milletvekilleri ise ABD Donanması’ndan Lincoln’deki koşullar hakkında bilgi almak ve geminin uzatılan görev takvimi hakkında ayrıntılı açıklama istemek üzere baskı yapmaya başladı. Kongre üyeleri; geminin temel malzemeler, su, tesisat, ruh sağlığı, güverte güvenliği ve posta hizmetlerindeki sorunlarına ilişkin detaylı raporlar talep etti. Kaynak: Defenceturl