İsmail Kartal'ın 'profesör' dediği kişi doktora öğrenci çıktı iddiası: Gözler artık onlarda...

Öte yandan İsmail Kartal, Fenerbahçe'de tekrar göreve başlarken, oğlu Emre Kartal'ı da teknik ekibe alması nedeniyle eleştirilmişti. Sarı lacivertli takımın hocası bu eleştirilere şöyle yanıt vermişti: “Bu eleştiriler normal. Buraya geçmiş dönemde çok büyük, dünya çapında antrenörler geldi. Kimi kaçtı gitti, kimi diğerleriyle kavga etti. Benim kendi ekibimle aldığım puan, oynattığım futbol ortada. Kuyt geldi, Marmara Üniversitesi'nden bir profesör aldım yanıma. Emre (Kartal) geldi oğlum. Fenerbahçe altyapısında 10 yıl futbol oynamış, kaptanlık yapmış. Profesyonel futbol oynadı. Marmara Üniversitesi’nde BESYO okudu. İngiltere’ye gönderdim, dili öğrendi, güzel bir İngilizcesi var. Antrenörlük diploması aldı. Futbol oynamış, futbolun üniversitesini bitirmiş. Ancelotti’nin oğlu birinci yardımcısı. Onun başlangıcı 3 sene önce Ali Koç ile oldu. Ben istemedim gelmesini ama Ali Bey ‘ben istiyorum’ dedi. Emre’nin bu göreve gelmesinin nedeni benim oğlum olması değil; futbol geçmişi, eğitimi ve aldığı lisanslardır. Ben de bu yetkinliği gördüğüm için ekibimde yer verdim”