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İsmail Kartal'ın 'profesör' dediği kişi doktora öğrenci çıktı iddiası: Gözler artık onlarda...

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İsmail Kartal'ın 'profesör' dediği kişi doktora öğrenci çıktı iddiası: Gözler artık onlarda...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın teknik ekibine gelen eleştirilere karşılık olarak ekibinde “profesör” olduğunu iddia etmişti. Gazeteci Ahmet Selim Kul, profesör olarak adlandırılan kişinin doktora öğrencisi olduğunu ve İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal’ın arkadaşı olduğunu iddia etti.

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Foto - İsmail Kartal'ın 'profesör' dediği kişi doktora öğrenci çıktı iddiası: Gözler artık onlarda...

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın daha önce "profesör" olarak tanıttığı kişinin doktora öğrencisi olduğu iddia edildi.

#2
Foto - İsmail Kartal'ın 'profesör' dediği kişi doktora öğrenci çıktı iddiası: Gözler artık onlarda...

HT Spor yayınında konuşan gazeteci Ahmet Selim Kul, İsmail Kartal'ın teknik heyetindeki bazı isimlerin görevlendirilme biçimine ilişkin de iddialarda bulundu.

#3
Foto - İsmail Kartal'ın 'profesör' dediği kişi doktora öğrenci çıktı iddiası: Gözler artık onlarda...

Kul, "profesör" olarak tanıtılan kişinin teknik heyette yer alan İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın arkadaşı olduğunu öne sürdü.

#4
Foto - İsmail Kartal'ın 'profesör' dediği kişi doktora öğrenci çıktı iddiası: Gözler artık onlarda...

Ahmet Selim Kul, şunları söyledi: “İlk gün söyledim ben. İsmail Kartal'ın heyeti geliştirilmeli, dedim. Yani hocanın... Normalde bir haberin büyümesi gerekirdi de Türkiye'de haber okuma da kalmadığı için çok üzerinde durulmadı... İsmail Hoca'nın ‘profesör’ dediği kişi ne çıktı, biliyor musunuz? Doktora öğrencisi. Doktora öğrencisi çıktı. İsmail Hoca, ‘Profesör’ dedi ya! Ve bunların hepsi, ‘Ya ne olacak, görmezden gel’ oldu. Fenerbahçe teknik direktörü canlı yayına çıkıyor, ‘Benim ekibimde profesör var’ diyor. Bakıyoruz üniversiteye, araştırma yapıyoruz; doktora öğrencisi çıkıyor!”

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Foto - İsmail Kartal'ın 'profesör' dediği kişi doktora öğrenci çıktı iddiası: Gözler artık onlarda...

Kul, açıklamasının devamında teknik heyetteki görevlendirmelere ilişkin iddialarını şöyle sürdürdü: “Bir tane çocuk Fenerbahçe altyapısında çalışıyor. Oğlunun arkadaşı diye A takım teknik heyetine giriyor. Kondisyonerleri anlattım, kaleci hocası vesaire... Teknik heyette bazı kişilerin tek görevi, oyuncular İsmail Hoca hakkında kötü bir şey söylerse onu yetiştirmek. Bunlar eskiden de böyleydi; eskiden bildiğimiz şeyler bunlar.”

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Foto - İsmail Kartal'ın 'profesör' dediği kişi doktora öğrenci çıktı iddiası: Gözler artık onlarda...

Öte yandan İsmail Kartal, Fenerbahçe'de tekrar göreve başlarken, oğlu Emre Kartal'ı da teknik ekibe alması nedeniyle eleştirilmişti. Sarı lacivertli takımın hocası bu eleştirilere şöyle yanıt vermişti: “Bu eleştiriler normal. Buraya geçmiş dönemde çok büyük, dünya çapında antrenörler geldi. Kimi kaçtı gitti, kimi diğerleriyle kavga etti. Benim kendi ekibimle aldığım puan, oynattığım futbol ortada. Kuyt geldi, Marmara Üniversitesi'nden bir profesör aldım yanıma. Emre (Kartal) geldi oğlum. Fenerbahçe altyapısında 10 yıl futbol oynamış, kaptanlık yapmış. Profesyonel futbol oynadı. Marmara Üniversitesi’nde BESYO okudu. İngiltere’ye gönderdim, dili öğrendi, güzel bir İngilizcesi var. Antrenörlük diploması aldı. Futbol oynamış, futbolun üniversitesini bitirmiş. Ancelotti’nin oğlu birinci yardımcısı. Onun başlangıcı 3 sene önce Ali Koç ile oldu. Ben istemedim gelmesini ama Ali Bey ‘ben istiyorum’ dedi. Emre’nin bu göreve gelmesinin nedeni benim oğlum olması değil; futbol geçmişi, eğitimi ve aldığı lisanslardır. Ben de bu yetkinliği gördüğüm için ekibimde yer verdim”

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