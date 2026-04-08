'3000 km menzili var' deniyordu! Türk Tayfun Blok-4 ülkeyi alarm durumuna geçirdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'3000 km menzili var' deniyordu! Türk Tayfun Blok-4 ülkeyi alarm durumuna geçirdi

ROKETSAN tesislerindeki Tayfun Blok-4 balistik füze töreni Yunan basınında gündem oldu. Yunan medyası, Türkiye'nin son hamlesini alarma geçerek haberleştirdi.

Foto - '3000 km menzili var' deniyordu! Türk Tayfun Blok-4 ülkeyi alarm durumuna geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ROKETSAN tesislerindeki Tayfun Blok-4 balistik füze töreni, yalnızca yerli medyada değil, Yunan basınında da geniş yankı buldu. Türkiye Yüzyılı, her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de ilklere imza atılarak ilerlemeye devam ediyor. Bu adımlar, dosta güven verirken potansiyel düşmanlarımıza da korku veriyor.

Foto - '3000 km menzili var' deniyordu! Türk Tayfun Blok-4 ülkeyi alarm durumuna geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Lalahan’daki ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni’nde Tayfun Blok-4 balistik füzesine imza attı.

Foto - '3000 km menzili var' deniyordu! Türk Tayfun Blok-4 ülkeyi alarm durumuna geçirdi

Erdoğan, konuşmasında “Kritik hava savunma sistemlerimiz, stratejik füze projelerimiz ve akıllı mühimmat kabiliyetlerimiz için kurulan yeni altyapı ile kahraman ordumuzun caydırıcılığını çok daha üst seviyelere çıkaracağız.” ifadelerini kullandı.

Foto - '3000 km menzili var' deniyordu! Türk Tayfun Blok-4 ülkeyi alarm durumuna geçirdi

Capital.Gr, töreni “Türkiye, Avrupa’nın en büyük savaş başlığı tesisini açacak” başlığıyla duyurdu. Haberde, Erdoğan’ın imzasının yalnızca sembolik değil, Türkiye’nin savunma sanayiindeki bağımsızlık hedefinin bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Foto - '3000 km menzili var' deniyordu! Türk Tayfun Blok-4 ülkeyi alarm durumuna geçirdi

Törenin sıradan bir açılış olmadığı, yakıt üretim tesisleri, savaş başlığı ve araştırma merkezlerinin açılışı ile yeni füze entegrasyon altyapısının temelinin atıldığı belirtildi.

Foto - '3000 km menzili var' deniyordu! Türk Tayfun Blok-4 ülkeyi alarm durumuna geçirdi

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci’nin açıklamalarına göre, açılan tesisler SİPER, HİSAR ve TAYFUN füzelerinin üretim kapasitesini 5 kat artıracak. Yeni altyapı, Türkiye’nin stratejik caydırıcılığını güçlendirirken, silahlı kuvvetlerin modernizasyon sürecine önemli katkı sağlayacak.

Foto - '3000 km menzili var' deniyordu! Türk Tayfun Blok-4 ülkeyi alarm durumuna geçirdi

Yunan medyası, Erdoğan’ın imzasını “daha fazla öz yeterlilik, yüksek seri üretim ve caydırıcılığı güçlendirme” olarak yorumladı. Törende Tayfun, SİPER, ATMACA, HİSAR ve diğer kritik sistemlerin teslimatları, Türkiye’nin savunma sanayiindeki kararlılığının simgesi olarak gösterildi.

Rusya'dan döviz ve altın hamlesi
Dünya

Rusya'dan döviz ve altın hamlesi

Rusya'nın uluslararası rezervleri 749 milyar dolara geriledi. Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yöneti..
Hem yalancı hem küfürbaz! ‘Pinç’ Oğuzhan ‘Babala’ra geldi
Gündem

Hem yalancı hem küfürbaz! ‘Pinç’ Oğuzhan ‘Babala’ra geldi

‘BabalaTV’ isimli YouTube kanalında yaptığı ‘Pınç’ programıyla tanınan, özellikle Kemalist olmayanlara ettiği hakaret ve küfürlerle bilinen ..
Ahmet Davutoğlu: Cuma namazında kulağıma fısıldadılar! Cumhurbaşkanına yardım et!
Gündem

Ahmet Davutoğlu: Cuma namazında kulağıma fısıldadılar! Cumhurbaşkanına yardım et!

Meclis’te DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahm..
Geri sayım devam ederken... Türkiye dostu ülkeden sürpriz çıkış
Dünya

Geri sayım devam ederken... Türkiye dostu ülkeden sürpriz çıkış

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği sürenin dolmasına kısa süre kala Türkiye dostu ülkeden sürpriz bir çağrı geldi.
Arap Dünyasından Çarpıcı Analiz: "İran Neden Türkiye'ye Dokunamıyor?"
Gündem

Arap Dünyasından Çarpıcı Analiz: "İran Neden Türkiye'ye Dokunamıyor?"

Orta Doğu’daki dengeler üzerine Arap medyasında yayınlanan bir analiz, İran’ın bölge ülkelerine yönelik agresif tutumunun neden Türkiye sını..
'ABD ve İsrail diz çöktü!'
Dünya

'ABD ve İsrail diz çöktü!'

İran, ateşkes kararının ardından 10 maddelik teklifin detaylarını duyurarak “ABD ile İsrail’in diz çöktüğünü” açıkladı. ..
