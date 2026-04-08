'3000 km menzili var' deniyordu! Türk Tayfun Blok-4 ülkeyi alarm durumuna geçirdi
ROKETSAN tesislerindeki Tayfun Blok-4 balistik füze töreni Yunan basınında gündem oldu. Yunan medyası, Türkiye'nin son hamlesini alarma geçerek haberleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ROKETSAN tesislerindeki Tayfun Blok-4 balistik füze töreni, yalnızca yerli medyada değil, Yunan basınında da geniş yankı buldu. Türkiye Yüzyılı, her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de ilklere imza atılarak ilerlemeye devam ediyor. Bu adımlar, dosta güven verirken potansiyel düşmanlarımıza da korku veriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Lalahan’daki ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni’nde Tayfun Blok-4 balistik füzesine imza attı.
Erdoğan, konuşmasında “Kritik hava savunma sistemlerimiz, stratejik füze projelerimiz ve akıllı mühimmat kabiliyetlerimiz için kurulan yeni altyapı ile kahraman ordumuzun caydırıcılığını çok daha üst seviyelere çıkaracağız.” ifadelerini kullandı.
Capital.Gr, töreni “Türkiye, Avrupa’nın en büyük savaş başlığı tesisini açacak” başlığıyla duyurdu. Haberde, Erdoğan’ın imzasının yalnızca sembolik değil, Türkiye’nin savunma sanayiindeki bağımsızlık hedefinin bir göstergesi olduğu vurgulandı.
Törenin sıradan bir açılış olmadığı, yakıt üretim tesisleri, savaş başlığı ve araştırma merkezlerinin açılışı ile yeni füze entegrasyon altyapısının temelinin atıldığı belirtildi.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci’nin açıklamalarına göre, açılan tesisler SİPER, HİSAR ve TAYFUN füzelerinin üretim kapasitesini 5 kat artıracak. Yeni altyapı, Türkiye’nin stratejik caydırıcılığını güçlendirirken, silahlı kuvvetlerin modernizasyon sürecine önemli katkı sağlayacak.
Yunan medyası, Erdoğan’ın imzasını “daha fazla öz yeterlilik, yüksek seri üretim ve caydırıcılığı güçlendirme” olarak yorumladı. Törende Tayfun, SİPER, ATMACA, HİSAR ve diğer kritik sistemlerin teslimatları, Türkiye’nin savunma sanayiindeki kararlılığının simgesi olarak gösterildi.
