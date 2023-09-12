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Yaşam
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30 yıllık göz bebekleri yıkıldı

2023-09-12 15:19:03
30 yıllık göz bebekleri yıkıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde hasar alan Akabe Sitesi kontrollü bir şekilde yıkıldı. Apartmanın yıkımını izleyen ev sahipleri duygu dolu anlar yaşadı.

#1
Foto - 30 yıllık göz bebekleri yıkıldı

6 Şubat’ta meydana gelen ve ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor. Onikişubat ilçesi İsmet Karaokur Bulvarı’nda bulunan ve depremlerde ağır hasar alan3 bloklu 42 daireden oluşan Akabe Sitesi’nin yıkımına başlandı.

#2
Foto - 30 yıllık göz bebekleri yıkıldı

Güvenlik güçlerinin çevrede aldığı tedbirler ardından sitenin B ve C bloğunun yıkımı yapılırken çalışmalarına esnasında depremden önce sitede ikamet eden bazı vatandaşlar bölgeye gelerek, yıllardır yaşadıkları evlerinin yıkımına tanıklık etti.

#3
Foto - 30 yıllık göz bebekleri yıkıldı

Gözbebeğimiz dediği evinin yapımını da, yıkımı gibi izlediğini söyleyen Güray Bülbül, “Bu yıkılan binada oturuyorduk. Allah sonumuzu hayretsin ne olacak bilmiyoruz. Yıkılıyor ama bundan sonra ne olacak süreç nasıl devam edecek hiç bilmiyoruz. Buraya yerine yaptırabilecek miyiz yoksa başka yere mi yapılacak başka yere mi gideceğiz ne olacağını bilmiyoruz. İster istemez üzülüyoruz duygulanıyoruz 30 yıl önce atıldı buranın temeli. 1999 yılında taşındık o zamandan beridir oturuyoruz. Gözümüzün bebeğiydi yani şimdi gitti. Ne yapalım hayırlısı Allah'tan gelen bir şey yapacak bir şey yok” dedi.

#4
Foto - 30 yıllık göz bebekleri yıkıldı

Bir diğer bina sakini Sıddık Yenibertiz ise “Bir burukluk var içimizde kolay değil, bir ev yaptırmak bir bina yaptırmak. Arkadaşımın biraz önce bana söylediği gibi yıkadıktan sonra adam 1 Milyon TL para istiyormuş. Kim nereden getirip verecek kim yapacak bilmiyoruz. Devletin vermiş olduğu hibeden başkada 1 milyon lira veremeyiz. Durumumuz yok” ifadelerine yer verdi.

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