Kadın - Aile
13
Yeniakit Publisher
30 yaşından sonra asla yapmamanız gereken 10 güzellik hatası: Bunlara dikkat etmelisiniz
Selma Savcı Giriş Tarihi:

30 yaşından sonra asla yapmamanız gereken 10 güzellik hatası: Bunlara dikkat etmelisiniz

30'lu yaşlarla birlikte cilt bakımının önemi daha da artmak zorunda...

#1
Foto - 30 yaşından sonra asla yapmamanız gereken 10 güzellik hatası: Bunlara dikkat etmelisiniz

30'lu yaşlarla birlikte ciltte kolajen üretimi azalır, elastikiyet düşer ve ilk ince çizgiler belirginleşir. Uzmanlara göre bu dönemde yapılan bazı yaygın hatalar, yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor. İşte asla yapılmaması gereken 10 güzellik hatası…

#2
Foto - 30 yaşından sonra asla yapmamanız gereken 10 güzellik hatası: Bunlara dikkat etmelisiniz

Cilt bakımı söz konusu olduğunda 30'lu yaşlar kritik bir eşik olarak kabul ediliyor. Çünkü bu dönemden itibaren cildin yenilenme hızı yavaşlıyor, nem kaybı artıyor ve çevresel faktörlerin etkisi daha görünür hâle geliyor. Ancak pek çok kişi, 20'li yaşlardaki alışkanlıklarını değiştirmeden aynı rutinle devam ediyor. Oysa dermatologlar, küçük ama etkili düzenlemelerle cildin daha sağlıklı, canlı ve genç görünümünü uzun yıllar korumanın mümkün olduğunu belirtiyor. Akşam'a göre; İşte 30 yaşından sonra mutlaka kaçınmanız gereken 10 güzellik hatası...

#3
Foto - 30 yaşından sonra asla yapmamanız gereken 10 güzellik hatası: Bunlara dikkat etmelisiniz

30'lu yaşlarla birlikte cilt yapısı, kolajen üretimi ve nem dengesi değişir. Bu dönemde yapılan küçük hatalar, ilerleyen yıllarda kalıcı izlere dönüşebilir. İşte 10 yaygın güzellik hatası... 1. Güneş Kremini İhmal Etmek Yalnızca yazın değil, yılın her günü SPF kullanmamak erken yaşlanmayı hızlandırır.

#4
Foto - 30 yaşından sonra asla yapmamanız gereken 10 güzellik hatası: Bunlara dikkat etmelisiniz

2. Nemlendirici Kullanmamak Cilt 30'dan sonra daha hızlı su kaybeder. Hafif ürünler yetmeyebilir.

#5
Foto - 30 yaşından sonra asla yapmamanız gereken 10 güzellik hatası: Bunlara dikkat etmelisiniz

3. Göz Çevresini Unutmak İnce çizgiler en erken burada başlar. Özel bakım şarttır.

#6
Foto - 30 yaşından sonra asla yapmamanız gereken 10 güzellik hatası: Bunlara dikkat etmelisiniz

4. Ağır ve Mat Fondöten Tercih Etmek Yoğun ürünler çizgilere dolarak cildi daha yaşlı gösterebilir.

#7
Foto - 30 yaşından sonra asla yapmamanız gereken 10 güzellik hatası: Bunlara dikkat etmelisiniz

5. Yüzle sınırlı kalmamalı Bakım yalnızca yüzle sınırlı kalmamalı; yaş belirtileri en hızlı bu bölgede ortaya çıkar.

#8
Foto - 30 yaşından sonra asla yapmamanız gereken 10 güzellik hatası: Bunlara dikkat etmelisiniz

6. Düzensiz Uyku Gece yenilenmesi azalan cilt, uykusuzlukla daha mat ve yorgun görünür.

#9
Foto - 30 yaşından sonra asla yapmamanız gereken 10 güzellik hatası: Bunlara dikkat etmelisiniz

7. Peelingi Abartmak Fazla eksfoliasyon cilt bariyerine zarar verir, hassasiyeti artırır.

#10
Foto - 30 yaşından sonra asla yapmamanız gereken 10 güzellik hatası: Bunlara dikkat etmelisiniz

8. Kaş Formunu Eski Trendlerde Bırakmak Yüz hatları değişirken aynı kaş formunda ısrar etmek ifadeyi sertleştirebilir.

#11
Foto - 30 yaşından sonra asla yapmamanız gereken 10 güzellik hatası: Bunlara dikkat etmelisiniz

9. Saç Bakımını İhmal Etmek Saç telleri incelir; ısı işlemi ve yanlış ürün seçimi kırılmayı artırır. 10. Su Tüketimini Azaltmak Yetersiz su, cildin elastikiyetini ve parlaklığını olumsuz etkiler.

#12
Foto - 30 yaşından sonra asla yapmamanız gereken 10 güzellik hatası: Bunlara dikkat etmelisiniz

Unutmayın: 30 yaş sonrası güzellik, yoğun makyajdan çok doğru bakım ve dengeli rutinle ilgilidir. Az ama etkili adımlar, uzun vadede fark oluşturur.

