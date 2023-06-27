30 kat fazla mesai! Onlar Kurban Bayramı’nın karıncaları

Bıçak biletmesinde dikkat edilmesi gerekenleri anlatan bıçak ustası Sezer Cumhur ise “Her sezon olduğu gibi Kurban Bayramı'nda genelde böyle bir kalabalıklarla karşılaşıyoruz. Sağ olsun insanlar ibadet yapmayı, ibadetine devam etmeyi ve bıçaklarını da kesinleştirmek için bizlere gelmeyi ihmal etmiyorlar. Bunlara en iyi hizmeti verebilmenin gururunu yaşıyoruz. Kurban dolayısıyla olduğu için herkes bir seferliğe mahsus olsa da evdeki bıçakların hepsini birden getiriyorlar. Yani bir evden en az 5 tane bıçak geliyor ve yüzlerce haneye vurduğunuz zaman çok fazla bıçak birikiyor. Tabi bu son günlere bırakılmaması çok önemli. Bizi hem iş yükü olarak yoruyor hem de bazen bıçaklarda acele bilemeden dolayı belki eksik bilemeler de ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bıçak bileme zamanı gelmeden bakımlarını yaptırmaları önceden gelmeleri, güzel bir bakım yaptırmalarını öneriyoruz. Özellikle bıçak bilemesini bilen usta bu konuda iyi yetişmiş kendisinden emin olan insanlarla bilemelerini yapmalarını tavsiye ediyoruz. 11 ay boyunca farklı işlerde bulunup 12’nci ayda bıçakçı olan arkadaşlara dikkat etmelerini öneriyoruz. Burası da bir kazanç kapısı ama bunu fırsata değil de ibadetin tam doğru olacağı şekilde yapılabilmesi için gerçek ustalara, gerçek imalatçılara gitmelerini tavsiye ediyoruz müşterilerimize” diye konuştu.