30 kat fazla mesai! Onlar Kurban Bayramı’nın karıncaları

Taleplere yetişemediklerini aktaran bıçak ustası Önder Makasçıoğlu, “Bu sene aşırı bir bileme açısından yoğunluğumuz var. Ramazan Bayramı'ndan sonra açıkçası bizim işlerimiz bayağı bir açıldı. Vatandaş fiyatlardan dolayı herhalde bilmiyorum alımdan ziyade biletme elindekini değerlendirme tarzına yöneliyor. Bu şekilde bilemeden bu sene çok fazla yoğun talep oluyoruz. Gittikçe artık arife günü akşamına kadar sürekli yükselişte oluyor bu talep. Biz de elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz bu talebe karşı. Geçen sene 100 lira olan bir bıçak bu sene 200-250 lira civarında fiyatlara çıktı. Bileme fiyatımızda bıçaklar 20, satırlar 40 -50 lira gibi artık herkes bilemeye yöneldi. Kurban Bayramı'nda özellikle kesiciler kullandıkları bıçaklar çok önemli neticede can almak bir mesele bu bıçağın iyi olması gerekiyor. Geri kalan bıçakların çok kaliteli olmasına da gerek yok aslında. Herkes elindeki evindeki bıçakları getiriyor biz de bir şekilde gücümüz yettiğince çünkü çok aşırı yoğun bir talep var gücümüz yettiğince zaman yettiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Normal bir günde yılın herhangi bir ayında günde 20 tane, 30 tane, belki 50 tane en fazla oluyor ama şu an 300-500 belki daha fazla bilime oluyor” dedi.