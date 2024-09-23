30 bin tanesi daha teslime hazırlanıyor! Devletin görevi rakı değil bunları yapmak

“7 değil 10 şiddetine de dayanır” Necmettin Yüce Uğur ise afetin ardından şantiyelerin hızla kurulduğunu belirterek, “Biz ‘depremzedelere TOKİ yapılacak' diye bir söylenti duyduk. Dedik ki ‘ne zaman başlanacak da ne zaman bitecek?' Bir baktık 2-3 ay sonra şantiye geldi kuruldu. Malzemeler geldi, inşaat başladı. Vatandaşlar şaşırdı. Anladık ki; devletimiz çok güçlü. Bu işin içinden de çıkacaklarını anladım. Bu evlere başlanalı 1 yıl oldu ve bu kadar kısa sürede evler oturulur hale geldi. Evlerin temelleri radye temellerle yapıldı. Çok demir kullanıldı. 7 değil 10 şiddetinde de bir deprem olsa evlere bir şey olmayacağını biliyorum. Sağlam, güvenilir konutlar inşa edildi” şeklinde konuştu.