2024-09-23 10:29:51 30 bin tanesi daha teslime hazırlanıyor! Devletin görevi rakı değil bunları yapmak
CHP genel başkanı Özgür Özel rakı fiyatlarını nasıl indireceğini hesaplarken devlet, depremzedelerin bir an önce kalıcı konutlara girmesini hesaplıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, afetten etkilenen bölgelerde bugüne kadar yaklaşık 60 bin köy evinin ihalesinin yapıldığını belirterek, “Köy evlerimizin inşaatları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz 30 bin kadar köy konutunu teslim etmek” dedi.