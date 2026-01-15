3 yılda inanılmaz ciro: Burası darphane değil lise

ÖĞRENCİLER MESLEK SAHİBİ OLUYOR: Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yemlihan Kılıç, okulda 7 alanda hem eğitim hem üretim yaptıklarını belirterek, öğrencilerin kazandıkları gelirle aile bütçelerine katkı sunduğunu, ürettikleriyle de ülke ekonomisine destek verdiklerini söyledi. Öğrencileri geleceğe hazırlarken üretimle ekonomiye ivme kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Kılıç, "Öğrencilerimiz burada öğrendikleri mesleki beceriler sayesinde hem eğitim sürecinde gelir elde ediyor hem de mezun olduktan sonra kendi hayatlarını idame ettirebilecek bir mesleğe sahip oluyor." dedi. Okulda yapılan üretimlerin sadece öğrenci ve okul bütçesine değil kent ekonomisine de katkı sağladığına dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti: "Pandemi döneminde yaklaşık 16 şehre deterjan ve hijyenik temizlik malzemeleri üreterek dağıttık. Deprem döneminde ise moda tasarım bölümümüzle tulum ve çadır ürünleri, metal bölümümüzle de soba ürettik. Bu ürünleri depremzedelere ulaştırarak o günkü acil ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunduk. Bizim ticari bir kaygımız yok, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz." Üretimde kullanılan ham maddelerin yerel esnaftan temin edildiğini belirten Kılıç, kumaş, kereste, deterjan ham maddeleri gibi malzemeleri kentteki esnaftan aldıklarını, bu sayede esnafın da kazanç elde ettiğini bildirdi. Kılıç, 3 yılda toplam 50 milyon liranın üzerinde ciro yaptıklarını ifade ederek, "Okulumuz fabrika statüsünde üretim yapan bir eğitim kurumu. Bu üretimle okulumuza, öğrencilerimize ve ülkemize önemli katkılar sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.