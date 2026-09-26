Allah Türkiye’yi bu zihniyetten korusun! Yeni Parti kongresinde kürsü kavgası

Mirza, konuşmasının devamında programın seçim süreci açısından önem taşıdığını belirterek konuşmasını kısa kesmeyeceğini söyledi. Mirza, "Konuşmayı kısa kesmeyeceğim. Başkan adayları da konuşacak. Bu kongreler tatil gününde yapılır, uzun olur. Konuşmamı kısa kesmeyeceğim arkadaşlar. Bu Yeni Parti’nin kongresidir. Öyle kısa yoldan olmaz. Düşüncelerimi anlatacağım, yeni bir yola çıkacağız. Böyle kapkaçla olmuyor. İşi olanlar gitsin, saat 18.00’e kadar gelebilir" dedi. Mirza, parti içerisinde eski siyasi alışkanlıkların geride bırakılması gerektiğini belirterek, "Hastalıklı kişilerden arınacağız. Bu tartışmalar iyi oluyor. Hastalıklar devam ediyor. Yenilikler üyelerde başladı" diye konuştu. Partinin üyelik ve aidat sistemine de değinen Mirza, "Halen formalite olmasına rağmen delege seçimleri... Yeni Parti olarak tüm üyeler herkes 50 lira aidat ödeyecek ve düzenli olarak kimseye muhtaç olmadan, kimseye gebe kalmayacak" ifadelerini kullandı.