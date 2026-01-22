3 ülke 6. nesil savaş uçağı için birleşti! Maliyet artışı tartışmalara yol açtı

İtalya Savunma Bakanı, parlamentoda yaptığı açıklamada ülkenin dahil olduğu Küresel Savaş Uçağı Programı (GCAP) için öngörülen harcamanın beş yılda üç katına çıktığını bildirdi. Bakan, İtalya’nın programa yönelik yükümlülüğünün 6 milyar avrodan 18,6 milyar avroya yükseldiğini, bunun 2025 fiyatlarıyla yaklaşık 21,8 milyar dolara denk geldiğini ifade etti.