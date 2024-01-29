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Ekonomi
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Kayyım atanmıştı! 3 Türk doğalgaz şirketi satılıyor!

2024-01-29 12:03:02
Kayyım atanmıştı! 3 Türk doğalgaz şirketi satılıyor!

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu, 3 doğalgaz şirketinin satışa çıkarıldığını duyurdu.

#1
Foto - Kayyım atanmıştı! 3 Türk doğalgaz şirketi satılıyor!

EPDK tarafından yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle kayyım atanan 3 doğalgaz dağıtım şirketi satışa sunuldu.

#2
Foto - Kayyım atanmıştı! 3 Türk doğalgaz şirketi satılıyor!

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK), Yalova ve Tekirdağ'ın Çorlu ile Bursa'nın İnegöl ilçelerinde toplam 425 bin aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti veren Armagaz, Çordaş ve İngaz şirketlerine, tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) borçlarını ödememesi nedeniyle kayyum atamıştı.

#3
Foto - Kayyım atanmıştı! 3 Türk doğalgaz şirketi satılıyor!

Armagaz, Çordaş ve İngaz şirketlerinin satışına ilişkin EPDK’nın ihale ilanları Resmi Gazete'nin 28 Ocak günlü sayısında yayımlandı.

#4
Foto - Kayyım atanmıştı! 3 Türk doğalgaz şirketi satılıyor!

Açık artırma ile yapılacak ihalelerin tarihleri ayrıca EPDK tarafından duyurulacak.

#5
Foto - Kayyım atanmıştı! 3 Türk doğalgaz şirketi satılıyor!

İlane göre, Armagaz 1 milyar 106.4 milyon TL en az fiyatla satışa sunuldu. Çordaş 749.6 milyon TL, İngaz 680.9 milyon TL en az bedelle satışa çıkarıldı.

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