2024-01-29 12:03:02 Kayyım atanmıştı! 3 Türk doğalgaz şirketi satılıyor!
Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu, 3 doğalgaz şirketinin satışa çıkarıldığını duyurdu.
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Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu, 3 doğalgaz şirketinin satışa çıkarıldığını duyurdu.
EPDK tarafından yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle kayyım atanan 3 doğalgaz dağıtım şirketi satışa sunuldu.
Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK), Yalova ve Tekirdağ'ın Çorlu ile Bursa'nın İnegöl ilçelerinde toplam 425 bin aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti veren Armagaz, Çordaş ve İngaz şirketlerine, tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) borçlarını ödememesi nedeniyle kayyum atamıştı.
Armagaz, Çordaş ve İngaz şirketlerinin satışına ilişkin EPDK’nın ihale ilanları Resmi Gazete'nin 28 Ocak günlü sayısında yayımlandı.
Açık artırma ile yapılacak ihalelerin tarihleri ayrıca EPDK tarafından duyurulacak.
İlane göre, Armagaz 1 milyar 106.4 milyon TL en az fiyatla satışa sunuldu. Çordaş 749.6 milyon TL, İngaz 680.9 milyon TL en az bedelle satışa çıkarıldı.
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